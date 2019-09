Se graduó como psicólogo y ahora tiene una librería

NUEVO LAREDO, TAM.-Después de concluir la carrera en psicología, empezó a ejercerla dándose cuenta que el campo laboral no es muy amplio, amante de la lectura, se inició en la venta de libros.

Ahora tiene una librería ambulante que durante los sábados está en Estación Palabra, además tiene ventas a través de Instagram y Facebook, comentó Jaime Roque García, quien cuenta con 29 años de edad.

“En realidad me gusta mucho la psicología y la lectura, pero en la carrera no he tenido la oportunidad de trabajar en forma, esto a que aún cuando hay infinidad de personas que requieren de una terapia, son muy pocos quienes asisten a consultar a un psicólogo”, aseguró Roque García.

También ha impartido clases de inglés, actividad que le ha permitido sobrevivir, pero como definitivamente la lectura es su pasión, decidió iniciarse en la venta de libros, todo ello mediante una buena selección de títulos y autores, afortunadamente en la ciudad hay lectores y siempre tiene éxito en las ventas.

Regularmente las personas buscan libros sobre superación personal, poesía, novelas de García Marquez, de este último autor, asegura, que siempre vende un ejemplar.

“Igualmente tengo lectura para niños, y en el mes de octubre estaré ofreciendo libros de terror, de autores como Alan Poe, Kafka, Stephen King entre otros, ahora es la lectura y la venta de libros su verdadera ocupación, aunque recuerda con agrado el año y medio que ejerció la psicología”, comentó.

En la ciudad hay muchos psicólogos, aseguró, él quería vivir de ello, tener pacientes y dar terapias, pero no hay una clientela constante, es necesario empezar por ofrecer pláticas y cursos gratis.