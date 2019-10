Se estanca empleo femenino en México

Julieta Pérez, profesora investigadora del Colmex, considera que se puede deber a que no hay trabajo decente y bien remunerado para las mujeres y también a las crisis económicas.

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de aumentos significativos en las décadas previas, desde 2005 se registra en el País un estancamiento en la participación femenina en el trabajo remunerado, advierte un informe de ONU Mujeres y El Colegio de México presentado ayer.

La Ficha México del informe El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2019-2020 indica que, por otra parte, se mantiene la mayor participación femenina en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en los hogares.

Julieta Pérez, profesora investigadora del Colmex destacó que la participación de las mujeres en el trabajo remunerado se duplicó entre 1960 a 2005, pasando de 20 a 40 por ciento.

“Desde ese momento hay un estancamiento. También se da ese estancamiento en otros países de América Latina como Brasil, Colombia, Chile, Argentina, pero esos países se estancaron por arriba del 50 por ciento”, expuso en la presentación del informe.

Consideró que se puede deber a que no hay trabajo decente y bien remunerado para las mujeres y también a las crisis económicas.

“Pero una cosa importante es sin duda la distribución de las cargas desiguales de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado”, subrayó.

“Mientras no tengamos más igualdad en el tiempo que invertimos en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado no va a haber mayor participación en el mercado laboral y tampoco va a haber mayor incentivo para que las mujeres se queden más tiempo en la escuela y busquen en una carrera profesional una opción de vida”.