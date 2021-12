Se enfrentarán Spielberg y Branagh en Critics Choice Awards

CIUDAD DE MÉXICO.- Belfast, de Kenneth Branagh, y Amor Sin Barreras, de Steven Spielberg, dominaron las nominaciones correspondientes a la edición numero 27 de los Critics Choice Awards, obteniendo 11 menciones cada una.

El primer filme, el más personal de Branagh hasta la fecha, obtuvo presencia en las categorías de Mejor Película, Mejor Director y Guion Original. El elenco también obtuvo nominaciones que incluyen a Mejor Actor de Reparto para Jamie Dornan y Ciarán Hinds, Mejor Actriz de Reparto para Caitriona Balfe, Mejor Actor/Actriz Joven por Jude Hill y Mejor Ensamble. La película también brilló en Cinematografía, Diseño de Producción y Edición.

Y a pesar de ser una de las últimas películas que se proyectaron para los críticos, Amor Sin Barreras, de Spielberg, obtuvo nominaciones como Mejor Película y Dirección. Ariana Debose y Rita Moreno obtuvieron nominaciones a Mejor Actriz de Reparto, mientras que la debutante Rachel Zegler está nominada a Mejor Actor/Actriz Joven. La cinta también consiguió menciones por su Ensamble, Guión, Diseño de Vestuario, Diseño de Producción, Edición y Cinematografía.

Duna y El Poder del Perro obtuvieron diez nominaciones cada una, mientras que Licorice Pizza y Nightmare Alley, de Guillermo del Toro, lograron ocho menciones cada una. Finalmente, King Richard y No Miren Arriba obtuvieron seis nominaciones.

‘Estamos muy orgullosos de honrar esta increíble lista de películas y las personas increíblemente talentosas que las hicieron durante este tiempo extremadamente desafiante’, dijo el director ejecutivo de Critics Choice Association, Joey Berlin, en un comunicado de prensa.

‘Todos los ojos estarán puestos en la alfombra roja y el salón de baile del Fairmont Century Plaza el 9 de enero, cuando las estrellas más importantes del cine y la televisión se reunirán para celebrar lo mejor de lo mejor en entretenimiento el año pasado.

‘En el entorno más seguro posible, marcará el regreso del tipo de brillo y glamour que no hemos podido disfrutar en mucho tiempo’.

Los ganadores serán revelados en la gala de los Critics Choice Awards, conducida por Taye Diggs y Nicole Byer, que se transmitirá en vivo el domingo 9 de enero del próximo año.

LISTA COMPLETA DE NOMINADOS

Mejor Película

Belfast

CODA

No Miren Arriba

Duna

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

El Poder del Perro

Tick, TickBoom!

Amor Sin Barreras

Mejor Actor

Nicolas Cage, ‘Pig’

Benedict Cumberbatch, ‘El Poder del Perro’

Peter Dinklage, ‘Cyrano’

Andrew Garfield, ‘Tick, TickBoom!’

Will Smith, ‘King Richard’

Denzel Washington, ‘The Tragedy of Macbeth’

Mejor Actriz

Jessica Chastain, ‘The Eyes of Tammy Faye’

Olivia Colman, ‘The Lost Daughter’

Lady Gaga, ‘La Casa Gucci’

Alana Haim, ‘Licorice Pizza’

Nicole Kidman, ‘Being the Ricardos’

Kristen Stewart, ‘Spencer’

Mejor Actor de Reparto

Jamie Dornan, ‘Belfast’

Ciarán Hinds, ‘Belfast’

Troy Kotsur, ‘CODA’

Jared Leto, ‘La Casa Gucci’

J.K. Simmons, ‘Being the Ricardos’

Kodi Smit-McPhee, ‘El Poder del Perro’

Mejor Actriz de Reparto

Caitríona Balfe, ‘Belfast’

Ariana DeBose, ‘Amor Sin Barreras’

Ann Dowd, ‘Mass’

Kirsten Dunst, ‘El Poder del Perro’

Aunjanue Ellis, ‘King Richard’

Rita Moreno, ‘Amor Sin Barreras’

Mejor Actor/Actriz Joven

Jude Hill, ‘Belfast’

Cooper Hoffman, ‘Licorice Pizza’

Emilia Jones, ‘CODA’

Woody Norman, ‘C’mon C’mon’

Saniyya Sidney, ‘King Richard’

Rachel Zegler, ‘Amor Sin Barreras’

Mejor Ensamble Actoral

Belfast

No Miren Arriba

The Harder They Fall

Licorice Pizza

El Poder del Perro

Amor Sin Barreras

Mejor Director

Paul Thomas Anderson, ‘Licorice Pizza’

Kenneth Branagh, ‘Belfast’

Jane Campion, ‘El Poder del Perro’

Guillermo del Toro, ‘Nightmare Alley’

Steven Spielberg, ‘Amor Sin Barreras’

Denis Villeneuve, ‘Duna’.

Mejor Guion Original

Paul Thomas Anderson, ‘Licorice Pizza’

Zach Baylin, ‘King Richard’

Kenneth Branagh, ‘Belfast’

Adam McKay, David Sirota, ‘No Miren Arriba’

Aaron Sorkin, ‘Being the Ricardos’

Mejor Guion Adaptado

Jane Campion, ‘El Poder del Perro’

Maggie Gyllenhaal, ‘The Lost Daughter’

Siân Heder, ‘CODA’

Tony Kushner, ‘Amor Sin Barreras’

Jon Spaihts, Denis Villeneuve, Eric Roth, ‘Duna’

Mejor Cinematografía

Bruno Delbonnel, ‘The Tragedy of Macbeth’

Greig Fraser, ‘Duna’

Janusz Kaminski, ‘Amor Sin Barreras’

Dan Laustsen, ‘Nightmare Alley’

Ari Wegner, ‘El Poder del Perro’

Haris Zambarloukos, ‘Belfast’

Mejor Diseño de Producción

Jim Clay, Claire Nia Richards, ‘Belfast’

Tamara Deverell, Shane Vieau, ‘Nightmare Alley’

Adam Stockhausen, Rena DeAngelo, ‘La Crónica Francesa’

Adam Stockhausen, Rena DeAngelo, ‘Amor Sin Barreras’

Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos, ‘Duna’

Mejor Edición

Sarah Broshar and Michael Kahn – ‘Amor Sin Barreras’

Úna Ní Dhonghaíle, ‘Belfast’

Andy Jurgensen, ‘Licorice Pizza’

Peter Sciberras, ‘El Poder del Perro’

Joe Walker, ‘Duna’

Mejor Diseño de Vestuario

Jenny Beavan, ‘Cruella’

Luis Sequeira, ‘Nightmare Alley’

Paul Tazewell, ‘Amor Sin Barreras’

Jacqueline West, Robert Morgan, ‘Duna’

Janty Yates, ‘La Casa Gucci’

Mejor Maquillaje y Peinado

Cruella

Duna

The Eyes of Tammy Faye

La Casa Gucci

Nightmare Alley

Mejores Efectos Visuales

Duna

The Matrix Resurrections

Nightmare Alley

No Miren Arriba

Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos

Mejor Comedia

Barb & Star Go to Vista Del Mar

No Miren Arriba

Free Guy

La Crónica Francesa

Licorice Pizza

Mejor Película Animada

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells vs the Machines

Raya y el Último Dragón

Mejor Película en Idioma Extranjero

A Hero

Drive My Car

Flee

The Hand of God

The Worst Person in the World

Mejor Canción

‘Be Alive’, de ‘King Richard’

‘Dos Oruguitas’, de ‘Encanto’

‘Guns Go Bang’ de ‘The Harder They Fall’

‘Just Look Up’, de ‘No Miren Arriba’

‘No Time to Die’, de ‘Sin Tiempo Para Morir’

Mejor Música Original

Nicholas Britell, ‘Don’t Look Up’

Jonny Greenwood, ‘El Poder del Perro’

Jonny Greenwood, ‘Spencer’

Nathan Johnson, ‘Nightmare Alley’