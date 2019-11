Se enfrentan youtubers en pelea de box

E.U.-El evento deportivo más comentado de este fin de semana, al menos en redes sociales, no tuvo relación alguna con ningún atleta profesional, si no con dos de los youtubers más seguidos en el mundo.

El influencer británico KSI derrotó a su archirrival, el estadounidense Logan Paul, en una batalla de box realizada la noche del sábado en el Staples Center de Los Ángeles.

La dupla se enfrentó por segunda vez en un cuadrilátero, luego de pelear por primera vez en agosto del año pasado, en la Manchester Arena, donde la justa terminó en empate.

Sin embargo, en esta ocasión, las estrellas de YouTube no usaron protectores para la cabeza para el enfrentamiento de seis rounds, promovido por el Matchroom Boxing de Eddie Hearn.

KSI fue quien lideró la batalla desde un inicio, balanceándose violentamente en un intento por aterrizar por encima de la cabeza o en la barbilla de su enemigo, mucho más grande y fuerte que él.

El británico, de 26 años, incluso derribó a Paul en la tercera caída, pero el réferi Jack Reiss consideró que el desplome no era legítimo.

En el cuarto round, Paul se recuperó y lanzó un violento uppercut que dejó paralizado a KSI, sólo para lanzarle otro golpe de inmediato y ganar la mayoría de puntos en esos minutos.

El inglés recobró el aire para la quinta caída y volvió a dominar en el sexto y último enfrentamiento, sorprendiendo a los jueces que se encontraban en las primeras filas.

Una diferencia de dos puntos en los resultados finales (56-55, 57-54 y 56-55) le dieron a KSI la victoria.

“El año pasado tenía mucho miedo, pero esta vez sólo seguí adelante. Ellos (los jueces) se dieron cuenta que él era más grande que yo, pero me dije: ‘al demonio eso, daré lo mejor de mí”.

“Ahora, este muchacho lo logró. Soy victorioso”, puntualizó KSI al final de la pelea.

Sobre el cuarto round, donde Paul casi lo noquea, el británico dijo que sacó sus reservas de energía.

“‘Soy un perro’, me repetía una y otra vez. Me tomó un minuto o dos darme cuenta cómo me estaba yendo, y por eso me recuperé. No quería que la gente pensara que yo era débil y no era un peleador.

“Nunca había trabajado tanto por algo, en el ring o en otro lado. Fue muy difícil, pero estaba listo y está en llamas””, señaló KSI, cuyo nombre real es Olajide Olayinka Williams “JJ” Olatunji.

Pese a que la pelea se volvió viral en redes debido a la cantidad de seguidores de cada youtuber, fue criticada por la comunidad pugilística profesional, por tratarse de dos celebridades sin experiencia en el box.