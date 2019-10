Se derrumba edificio residencial en Brasil

RÍO DE JANEIRO.- Un edificio se derrumbó en Fortaleza, en el noreste de Brasil, y acudieron ambulancias y camiones de bomberos al lugar, informaron las autoridades el martes.

Vecinos dijeron que era una construcción de siete pisos. No estaba claro en principio cuánta gente había en el interior del inmueble cuando se derrumbó el martes por la mañana, o si había víctimas.

La televisión local mostró imágenes de dos personas cubiertas de polvo a las que introducían en ambulancias.

El edificio se encontraba en el centro de la ciudad de 2,6 millones de habitantes.

Era um prédio residencial.

Um prédio de sete andares desabou na manhã desta terça-feira (15) no cruzamento da Rua Tomás Acioli com Rua Tibúrcio Cavalcante, no Bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. (Vídeos: VC Repórter) #casoedificioandrea #desabamento #DiáriodoNordeste #dn pic.twitter.com/ZqXXBIafnZ

— Patriota Ismael (@PatriotaIsmael) October 15, 2019