Se debe conocer en qué cedió México en el T-MEC: De León

NUEVO LAREDO, TAM.- “Conocer por completo en qué cedió México en el T-MEC”, planteó el analista financiero Alberto De León Casso, quien consideró que se requieren varios factores para impulsar la economía y no solamente el Tratado.

Con la firma del acuerdo modificatorio al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, (T-MEC) ocurrida el martes, De León Casso dijo que es importante que se publique o se difunda el contenido completo del documento firmado por el gobierno mexicano.

“Es necesario que sepamos, que conozcamos, en qué cedió el gobierno de México, porque eso no se dijo ni se ha dicho hasta ahora. El gobierno mexicano no ha aclarado en qué cedimos, cuáles fueron los cambios que pidió el gobierno de Estados Unidos a México. No estoy diciendo que sea malo el T-MEC, al contrario, es buena noticia la firma del protocolo o acuerdo modificatorio, pero debemos conocerlo de cabo a rabo”, argumentó De León Casso.

También explicó que hasta que se aplique el Tratado será posible notar el impacto en la economía nacional y el tipo de cambio, además dijo que todavía falta que el Congreso de Estados Unidos lo apruebe.

Otro aspecto que se requiere precisar en el tema, dijo que son las reglas de operación del T-MEC, es decir, las formas en que se aplicará el Tratado en los diferentes sectores económicos, como el automotriz.

“Se dice que el Congreso de EU lo aprobará antes del 20 de diciembre, pero yo tengo mis dudas todavía. Aunque claro puede ocurrir. También es muy importante conocer las reglas de operación”, puntualizó.