Se cuelga Sánchez bronce y amarra pase

LIMA, PERÚ.- José Luis Sánchez tenía 10 años cuando realizó su primer disparo con un rifle de calibre 22, como no podía sostenerlo se apoyaba en una mesa para cargarlo.

Su papá Miguel Sánchez lo llevó a unas canchas de siluetas, tiró la primera y aunque no sabía disparar le alentaba para seguir tirando.

Han pasado 22 años desde aquel primer tiro y este martes consiguió la medalla de bronce en los 50 metros rifle 3 posiciones, donde también obtuvo plaza olímpica, la tercera para la delegación mexicana en estos Juegos Panamericanos de Lima 2019.

«Esta medalla me sabe a gloria, hemos trabajado mucho y todo sacrificio tiene su resultado, gracias a eso, gracias al tiempo que he estado trabajando tuvimos nuestra plaza y la medalla.

«Mi primer disparo fue a los 10 años, tiraba apoyándome en la mesa, estaba chiquito, todavía no podía ni cargarlo, fue con un rifle de 22, no sabía sólo apuntaba y me decían que las tumbaba. Cuando empecé no podía ni pararme con él, me apoyaba en la mesa y así es como cargaba», recordó el tirador olímpico que en Beijing 2008 se ubicó en 24 lugar en rifle de aire.

La medalla panamericana se le había resistido durante cuatro procesos olímpicos hasta esta justa continental.

Sánchez se ubicó en el tercer sitio de la competencia que se realiza en la base Las Palmas con puntuación de 439.3, luego de una sumatoria de 149.6 arrodillado, 304.3 tendido y 402.8 de pie.

La primera posición fue para el estadounidense Timothy Sherry con 455.8, tras 151.8, 306.1 y 406.9, seguido de su compatriota Michael Mc Phail con 453.9, después de conseguir 153.2, 310.2 y 405.9.

Esta era una de las medallas que la Federación de Mexicana de Tiro deportivo contemplaba como oro en su pronóstico de metales amarillos. A la plaza tendrá que ponerle su nombre de acuerdo a los criterios del organismo.

El tirador que a los 10 años no podía sostener un rifle recargará su arma para un lugar en Tokio 2020.

@YGayossoCANCHA