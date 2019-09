Se casan 309 parejas, pero se divorcian 259 en Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- En lo que va del 2019 ha sido permanente el incremento de divorcios en Nuevo Laredo, aseguró la Oficial Segunda del Registro Civil en Nuevo Laredo, Leticia Meneses Camino.

Dijo que en la Oficialía Segunda ubicada en Aquiles Serdán y Washington ya se realizó un segundo libro de divorcios, ya que de enero a agosto se han registrado 259 divorcios.

Explicó que el año pasado hasta octubre llevaban 278 divorcios, por lo que consideró que debido a los casos pendientes se podría alcanzar un registro de 350 actas al finalizar el año.

“Muchas parejas que vienen a disolver su matrimonio no finalizan el trámite, por eso es importante que una vez que el abogado les otorgue la sentencia de divorcio, acudan al registro civil donde contrajeron nupcias para finalizar con el trámite. De no ser así, el estado civil no se modifica, siguen casados”, explicó.