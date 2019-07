Se burlan de Pati Chapoy por abuso de photoshop

CIUDAD DE MÉXICO.-La conductora del programa Ventaneando Pati Chapoy fue víctima su propio equipo de trabajo. Esta vez, la producción de la emisión de TV Azteca compartió en redes sociales una fotografía con exceso de retoques de la directora de espectáculos de la empresa.



Los usuarios no tardaron en notar el abuso de photoshop y arremetieron contra Chapoy: “Paty Chapoy, en lugar de ayudarte te jodieron. Ahora es el momento de que aguantes toda la mala vibra que tú siempre avientas (sic)”, le escribieron.

Tras la ola de críticas, burlas y comentarios, la foto fue eliminada de inmediato.

Seguidores pidieron a Pati Chapoy soportar las críticas, así como los famosos aguantan los comentarios que ella emite durante su programa vespertino.

Asimismo, le recomendaron elegir mejor a su equipo, para que no la perjudique como lo hicieron: “Aunque no es de mi agrado ver Ventaneando, señora Paty le aconsejo que elija bien a su personal para que ya no la rieguen (sic)”.