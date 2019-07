Schwarzenegger presenta “Terminator” en la Comic-Con

SAN DIEGO.- Dejen a los niños en casa, «Terminator: Dark Fate» tendrá una clasificación R, que requiere que los menores de 17 años vayan acompañados por un tutor, en Estados Unidos.

El director Tim Miller dijo a la audiencia en la Comic-Con de San Diego que ese no fue siempre el plan, pero los fans lo pidieron.

El panel, con el que comenzó la convención anual para amantes de la cultura pop el jueves por la mañana, también pudo haber tenido la misma clasificación por la cantidad de groserías que dijo Miller.

Arnold Schwarzenegger se ganó 20 dólares tras apostar con su compañero de reparto mexicano Diego Boneta que Miller diría una palabra en especial más de 5 veces.

“Fueron 10”, dijo Schwarzenegger. «Lo conté”

No se podría esperar menos del director «Deadpool”.

Miller y Schwarzenegger también estuvieron acompañados por Linda Hamilton, quien retoma su papel como Sarah Connor, y la debutante en la franquicia Mackenzie Davis en el escenario.

La más reciente película no toma en cuenta lo eventos en la última cinta de Terminator, «Terminator: Genisys», con Emilia Clarke que fracasó entre la crítica y el público en 2015. En vez de eso «Dark Fate» retoma la historia donde la dejó James Cameron con «Terminator 2: Judgment Day» en 1991.

El productor David Ellison le había dicho a Miller que no hizo Terminator tan bien como habría deseado la primera vez con «Genisys» y quería intentarlo de nuevo.

Parte de la estrategia de “hacerlo bien” involucró convocar a Cameron nuevamente para producir.

Cameron también metió su cuchara en el panel a través de una transmisión en vivo desde el plató de las nuevas películas de «Avatar». Dijo que le habría encantado estar en San Diego para inaugurar la 50ª edición de la Comic-Con, pero que tenía que seguir trabajando.

“Todos están lloriqueando siempre por el tiempo que se ha tardado en hacer ‘Avatar'», se excusó.

Los requisitos de Cameron para una nueva película de «Terminator» eran muy pocos: asegurarse de que regresara Schwarzenegger. No fue un problema pues Schwarzenegger dijo que es adicto a esas películas.

«‘Terminator’ fue la película que lanzó mi carrera en las películas de acción”, dijo el actor.

Entonces surgió la duda sobre Sarah Connor. Para Cameron y muchos fans, Hamilton es la única y verdadera Sarah. Le envió “un largo y divagante correo electrónico con muchas razones por las que debería hacerlo y muchas razones por las que no”.

El principal punto en la columna de los “pros”, dijo Cameron, es que la gente la ama haciendo ese personaje.

“El personaje es el mismo pero el tiempo cambia todo”, dijo Hamilton. «Sentía que había un mundo de riqueza que podía explorar y dominarlo como una mujer de cierta edad”.

Aunque la actriz de 62 años se ve totalmente en forma para luchar en las primeras imágenes y avances de la película, Hamilton dijo que no se preocupó mucho por regresar a su yo “Terminator”.

«Un día desperté y me di cuenta que no me podía preocupar más por ser lo que era porque ahora soy mucho más de lo que era”, dijo la actriz. “La riqueza de mis experiencias de vida servirán únicamente para enriquecer el personaje que interpreto”.

Pero su compañera de reparto Davis, de 32 años, reconoció que Hamilton definitivamente ganaría en una pelea. Hamilton estuvo de acuerdo.

«Mackenzie es más fuerte y joven, pero yo soy más ruda”, dijo Hamilton sonriendo.

Edward Furlong también regresará para interpretar a John Connor.

La audiencia recibió con entusiasmo las primeras escenas de acción mostradas que llegaron a su punto climático cuando Sarah Connor salió en pantalla.

«Terminator: Dark Fate» se estrenará el 1 de noviembre. La Comic-Con continuará hasta el domingo.