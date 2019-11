Sara Sosa amenazaba con cuchillo a su esposo cuando se peleaban

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de la muerte de José José, la familia Sosa sigue dando de que hablar, ahora es la hija menor de “El príncipe de la canción”, Sara Sosa quien esta en la boca de todos debido a su comportamiento.

Paulina Mondragón dijo en entrevista a Pati Chapoy que el intérprete de “Lo que no fue no será” le contó una vez sobre la preocupación que tenía por Sara Sosa, porque su hija amenazó con quitarse la vida si él no compraba una casa en Homestead, Miami, en donde vive la familia.

“En una ocasión, no me acuerdo si fue lo de la hernia o lo de las cuerdas, pero él estaba en recuperación y Sarita le habló. Al ratito me dijo ‘mañana me voy en la tarde porque dice que ya tiene contratada una casa, y que si no voy, ya no le van a respetar el precio; tengo que ir, porque me dice que si no voy, que si no cumplo, porque ella ya me lo había pedido, que se va a matar’. Y se fue, fue a firmar, y él iba a pagar esa casa, ¿con qué? Quién sabe, porque pues él tenía que seguir trabajando”, aseguró la gran amiga de José José.

“Tiempo después, Paulina Mondragón volvió a hablar con el cantante y le preguntó sobre lo que habían hablado de Sara Sosa: “¿Cómo que se va a matar? y me dijo: ‘Sarita está mal, es muy agresiva y una de las mayores preocupaciones que tengo es que mi hija termine en la cárcel’. Le dije ‘¿por qué?’, y respondió: ‘Sara me dijo que cuando Sarita peleaba con Yimmy (su esposo) lo amenazaba con el cuchillo’”, afirmó Paulina.

En la entrevista, Paulina Mondragón también dijo que José José no hablaba mucho sobre el tema, pero que una vez le dijo que Sara era muy grosera con él y que además el cantante decía que todo era su culpa.

“Realmente no hablaba mucho de eso, pero me decía que la niña era muy grosera con él y yo le decía ‘¿por qué le permites?’, y me decía ‘es que es mi culpa, todo es mi culpa’. Yo le decía que él le daba todo y era la máxima autoridad, pero se limitaba a mover la cabeza y decía que todo estaba en manos de Dios”, de acuerdo a Paulina.

Finalmente, Paulina Mondragón confesó que la familia de Sara Salazar tiene antecedentes de casos de esquizofrenia y que José José no sabía si Sarita tenía alguna enfermedad al igual que la hermana de la viuda del cantante.