Sancionarán a transportistas sin cubrebocas

El delegado del transporte público en Nuevo Laredo, Víctor Galindo señaló que no habrá contemplaciones para ningún chofer que no acate las disposiciones.

Hay cero tolerancia para el personal que no cumpla con las medidas de prevención. [Líder Informativo]

NUEVO LAREDO, TAM.- La delegación del transporte público, exhorta a la ciudadanía a denunciar a todo aquel operador que no cumpla con el uso del cubrebocas como medida de prevención ante el Covid-19.

El delegado del transporte público en Nuevo Laredo, Víctor Galindo Moreno señaló que no habrá contemplaciones para ningún chofer que no acate las disposiciones.

“La delegación está muy firme en el uso del cubrebocas en los operadores, esta semana se detectó uno que tuvimos que suspender, hay cero tolerancia, ya vamos para dos meses que no está permitido en ningún momento que anden trabajando sin el cubre bocas. Operador que sea sorprendido sin cubre bocas será suspendido y sancionado”, advirtió.

Señaló que a pesar de que bajó la afluencia de usuarios en 80 por ciento, ante la implementación del no circula, de ser necesario se meterán más unidades a circulación.

Respecto a la restricción del famoso ‘hoy no circula’ que ya se anunció para este lunes, estaremos vigilando los camiones si existe un incremento en los usuarios tendremos que hacer unos ajustes para ver si se requieren más unidades para poderle dar el servicio. El transporte público, llámese camión o taxi seguirá operando, no podemos meter más unidades hasta ver si no se incrementa”, dijo.

Algunos de los sectores en los que se prevé se agreguen más camiones para servicio, si el monitoreo así lo detecta, será al poniente de la ciudad.

“Vamos a reforzar las rutas problemáticas que tienen más afluencia”, indicó. Para cualquier reporte o denuncia el número de la Delegación del Transporte Público es el 867 715 6020.