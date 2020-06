Salud y disfrutar la familia, deseos de padres en su día

NUEVO LAREDO, TAM. – Mañana domingo se festejará Día del Padre, es el día en que se honran a esas personas tan especiales que ocupan un lugar muy importante en nuestra vida.

La mayoría de las familias se reúne para celebrar este día con los padres, tíos y abuelos alrededor de alguna comida, con un menú especial y obsequios, algunos materiales y otros del corazón, sin embargo, este año será diferente, pues debido a la pandemia ocasionada por el coronavirus, los padres tendrán que ser festejados en su hogar.

Para el señor Alfredo García de 75 años ser padre es una bendición, pues trae sensaciones son indescriptibles, es el don más precioso que Dios pudo regalar al hombre y a la mujer.

“Ser padre es lo más grande, uno no espera que nos festejen porque tenemos obligación como padres, yo me siento muy orgullosos de mis hijos, además me tocó una muy buena esposa, en este Día del Padre lo único que deseo es estar junto con mis hijos y nietos, no importa si te hacen regalos o no, lo importante es que estén conmigo siempre, porque uno no sabe hasta cuándo va a poder estar con ellos”, expresó Don Alfredo quien es padre de dos varones y tres mujeres, además tiene 19 nietos y cinco bisnietos.

Por su parte, Rodolfo Pérez quien es padre de dos pequeñas Suyuri y Stephany Pérez dijo que ser padre es una de las cosas más bonitas que le puede pasar a un hombre.

“Es una satisfacción para mí ser padre, para mí lo más importante es que mi familia esté unida, lo material no importa, lo importante es tengamos salud, pues en estos tiempos, es lo único que deseamos, mis hijas me adelantaron el día porque estaré trabajando, me dieron unos detalles muy hermosos”, comentó.

Roberto Moreno expresó que lo más importante es estar unido con su familia y que todos tengan salud.

“Ser padre es un sentimiento muy bonito, ver crecer a nuestros hijos es lo mejor y ver que te dan satisfacciones es algo muy padre, lo importante no son los regalos sino salud”, manifestó.

Para Miguel Ángel García de 72 años ser papá es algo hermoso y que no cambiaría por nada del mundo.

“Tengo cinco hijos, 12 nietos y dos bisnietos, durante este día me reúno con mi familia para festejar, afortunadamente me siento satisfecho de llevar esta responsabilidad tan grande como es un hijo, mi familia definitivamente es mi pasión, este día solo quiero estar con ellos, aunque este año será diferente por lo del coronavirus, a lo mejor no van a poder estar todos, pero lo importante es que todos estemos bien y con salud”, subrayó.

El hombre envió un mensaje a todos los padres de Nuevo Laredo para que luchen siempre por salir adelante, pero sobre todo que cuiden y apoyen a sus hijos, porque un padre siempre va a estar para cuando ellos lo necesiten.