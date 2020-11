Salud alerta por frente frío

NUEVO LAREDO, TAM.- La Secretaría de Salud alerta a la población sobre el cambio de clima que se pronostica para hoy sábado, donde las temperaturas según el pronóstico oscilarán entre los dos y cuatro grados centígrados, por lo que exhorta a la ciudadanía a tomar toda clase de precauciones.

El doctor Alejandro Barreiro Espiricueta, coordinador de Servicios de Salud de la Jurisdicción Sanitaria 5, informó que será un cambio bastante brusco, cuando esto se presenta es cuando la población se ve más afectada en cuanto a enfermedades de vías respiratorias.

“Hay que tener mucho cuidado con los cambios de clima siempre lo hemos venido repitiendo, sobre todo con los niños menores de 5 años y las personas de la tercera edad, que son los más vulnerables, de preferencia que los mantengan en lugares donde les pegue el frío”, dijo.

El médico añadió que también se prevé que haya lluvias, por lo que si no es necesario salir de casa es mejor no hacerlo, sobre todo también aquellas personas que aún no se han vacunado contra la influenza, enfermedad propia del invierno.

Destacó que en este año la población debe tener más cuidado ya que con las bajas temperaturas se pueden presentar las neumonías, que es cuando se pone más en riesgo la salud de la persona, sobre todo si es diabética o hipertensa.

Precisó que las bajas temperaturas se pronostican que permanezcan en la ciudad hasta el martes acompañas de algunas lluvias, por lo que es importante tomar mucho líquido y fruta de temporada como es la naranja, la guayaba, entre otras.

Barreiro Espiricueta reveló que algunas enfermedades que provoca el frío son las cardiovasculares y las respiratorias, si está demasiado frío la hipotermia, que es la disminución de la temperatura corporal, por ello la importancia de cubrirse bien el pecho con bufandas, además de usar gorras.

“En este año tenemos más riesgo porque al ser presa de una gripe, temperatura o tos, no sabemos si es influenza, dengue o coronavirus, por lo que al presentar estos síntomas debemos acudir con el médico de inmediato, y sobre todo que no se automediquen”, concluyó.