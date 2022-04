Sale caro error a Carlos Sainz en la Q2

Imola, Italia.-Carlos Sainz Jr. recibió la orden por el radio de ir por una vuelta más rápida que lograra desplazar a Max Verstappen de la primera posición en la Q2 de la qualy del Gran Premio de Emilia Romaña.

El potente Ferrari marcaba los sectores morados, pero algo salió mal en la ejecución del español cuando apareció la lluvia y se estampó en el muro de la última curva del circuito italiano.

‘Me cuesta decirlo porque la verdad es que cometí un error que no me esperaba en absoluto. Una vuelta en la que ni siquiera estaba presionando tanto. Tuve que reaccionar a la lluvia. Era una vuelta que no estaba en el límite en absoluto.

‘Por alguna razón no tuve ningún aviso de que lo iba a perder y simplemente se fue. Condiciones complicadas, pero no ideales. Creo que perdí la parte trasera entrando en la última curva. Quizás estaba empezando a llover o se recalentaban los neumáticos. No creo que me estuviera exponiendo a un error empujando así’, contó el piloto ibérico, que recientemente firmó una extensión de contrato con el equipo de Maranello hasta 2024.

Desde la décima posición, Saint Jr. va por la remontada en la carrera sprint para sumar la mayor cantidad de puntos y acercarse a su compañero Charles Leclerc.

-RS]]