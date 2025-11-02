Said El Mala sella victoria 4-1 de Cologna sobre Hamburgo con nueve hombres en la Bundesliga

Fue la quinta derrota consecutiva del Wolfsburgo en casa en todas las competiciones

Said El Mala del Cologna celebra tras anotar el cuarto gol de su equipo ante el Hamburger en la Bundesliga el domingo 2 de noviembre del 2025. (AP Foto/Martin Meissner)

BERLÍN (AP) — Said El Mala anotó y asistió en tiempo de descuento para sellar la victoria de Cologna el domingo 4-1 sobre el Hamburgo SV, que terminó con nueve jugadores, en un encuentro de los equipos ascendidos de la Bundesliga.

Immanuel Pherai y Fabio Vieira del Hamburgo fueron expulsados en un lapso de cuatro minutos a partir del minuto 79, mientras los visitantes intentaban remontar un déficit de un gol. Casi empataron antes de que El Mala asegurara la victoria en el cuarto minuto del tiempo de descuento gracias a un centro de Jakub Kaminski.

Fue el cuarto gol de la temporada en la Bundesliga para el joven de 19 años. Luego devolvió el favor a Kaminski para sellar el resultado para el campeón de la segunda división.

El delantero de Cologna, Ragnar Ache, abrió el marcador a los 24 minutos tras un inoportuno resbalón de Albert Sambi Lokonga del Hamburgo al recibir el balón del portero Daniel Heuer Fernandes. Florian Kainz se abalanzó sobre el balón y su disparo fue bloqueado, luego Linton Maina tuvo otro intento bloqueado en la línea antes de que Ache convirtiera el rebote.

Kainz sí anotó con un tiro libre al 48, pero las celebraciones se interrumpieron cuando Vieira respondió dos minutos después para el Hamburgo.

Ese gol fue anulado tras una larga revisión del VAR por una falta en la jugada previa –ambas aficiones corearon, “¡Están arruinando nuestro deporte!”–, pero el centro de Jean-Luc Dompé se curvó en el segundo palo para el 2-1 a los 61.

Las esperanzas del Hamburgo se desvanecieron cuando Pherai fue expulsado con su segunda tarjeta amarilla tras chocar inadvertidamente con Kristoffer Lund, y cuando Vieira lo siguió con su segunda tarjeta amarilla por algo que le dijo al árbitro.

“Hubo un par de ocasiones en el juego donde la suerte estuvo de nuestro lado”, reconoció Kainz.

Las penas del Wolfsburgo continúan. Mohammed Amoura anotó dos veces pero no pudo evitar une nueva derrota en casa, ahora por 3-2 ante el visitante Hoffenheim, frente a una escasa multitud en el partido tardío.

Fue la quinta derrota consecutiva del Wolfsburgo en casa en todas las competiciones, su quinta en nueve partidos de la Bundesliga, y probablemente la última para el entrenador holandés Paul Simonis, quien fue nombrado en el verano.

El Bayern Múnich lidera después de nueve jornadas tras ganar todos sus partidos. El poderoso equipo bávaro anunció cifras récord de facturación y membresía más temprano el domingo.