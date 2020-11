Sacude ‘Nuevo Orden’ emociones de Naian

CIUDAD DE MÉXICO.- Con Nuevo Orden, el filme de Michel Franco que la puso en el rol estelar como Marian, la actriz Naian González vivió una revolución de emociones tanto dentro como fuera del set.

El filme, que compite con otras cinco producciones para representar a México ante los premios Óscar, significó para la hija de Nailea Norvind, un punto de inicio para el debate sobre la bondad y la empatía social.

“Como persona, después de ver la película, te deja en diferentes situaciones. Te confronta con tus sombras, te hace pensar en qué haces bien y qué haces mal, y a qué le huyes. Te pone de frente con lo que no te gusta ver de ti.

“No fue lo mismo estar en el rodaje que sentarme a ver la película, fue muy distinto. Hay males sociales de los que tenemos que hablar y Nuevo Orden te obliga a eso, te presenta un mundo real y un mundo en el que quieres vivir”, dijo Naian en enlace telefónico desde la Ciudad de México.

Tras su paso por Festival de Cine de Venecia, en donde ganó el Gran Premio del Jurado, Nuevo Orden ha sido mencionada ampliamente como favorita para representar al País en los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de EU, pero no tiene asegurada la victoria, ya que otras de sus contendientes han dado mucho de qué hablar también.

Este largometraje de Franco compite con El Ombligo de Gui’dani, de Xavi Sala; Te Llevo Conmigo, de Heidi Ewing; Mano de Obra, de David Zonana; Esto No es Berlín, de Hari Sama; y Ya No Estoy Aquí, de Fernando Frías de la Parra (muy promovido, incluso por Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y su exhibidor Netflix).

“No he visto ninguna (de las otras películas). Regresé de Europa, porque luego de Venecia me tomé unos días, me quedé más tiempo allá y aquí estuve haciendo prensa con la película a tope, y aún tengo compromisos.

“Creo que el Gran Premio es la aceptación que ha tenido ante el público y que se haya estrenado en cines en condiciones tan difíciles, pero sería genial que pudiera representar a México (en el Óscar)”.

Aún con diversas controversias por su temática y algunas declaraciones de Franco sobre el manejo del lenguaje y las clases sociales que lo hicieron blanco de críticas, Nuevo Orden ha sido elogiada por la crítica internacional y es mencionada por publicaciones como Variety como la ideal para competir por México, siendo sus dos más cercanas rivales Te Llevo Conmigo y Ya No Estoy Aquí.

Naian agradeció el interés de la audiencia por el largometraje y también la camaradería y compañerismo que se dio con el resto del elenco de la película como Eligio Meléndez, Mónica Del Carmen, Fernando Cuautle, Diego Boneta y Darío Yazbek Bernal, entre otros.