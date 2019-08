Rosario Robles pide enfrentar proceso en libertad

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de que un juez le dictara prisión preventiva justificada por el delito de ejercicio indebido del servicio público, la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, solicitó ‘humildemente’ enfrentar su proceso judicial en libertad.

La ex titular de la Sedesol y Sedatu pidió la palabra para asegurar al juez que no tiene ‘millones’ para irse a Canadá y con ello evadir a la justicia, y que su única posesión es su casa en Coyoacán.

“No cuento con un patrimonio… No tengo millones para irme a Canadá y luego regresar impunemente, he vivido de mi trabajo”, aseguró durante su audiencia.

Antes de ser ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, Rosario Robles pidió que se preserve su principio de presunción de inocencia, pues dijo, “quieren juzgar a terceros” a través de ella.

“En función de ello pido humildemente atender el proceso en libertad… Nunca he puesto en riesgo a una persona, ni siquiera me he acercado a los testigos. Soy una mujer de paz, nunca he cometido un delito, he luchado por la paz y no hay razón para que se pida esa medida cautelar”, expuso la ex secretaria federal del gobierno anterior.

La acusación contra Robles Berlanga derivó de una investigación de la FGR relacionada con supuestos desvíos por cinco mil 73 millones de pesos, cometidos en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) cuando era titular.