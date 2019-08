Rosario Robles envía carta a presidente de la SCJN y pide justicia en su caso

La ex titular la Sedesol confió en que el proceso legal que se sigue en su contra "no hay consigna".

CIUDAD DE MÉXICO.-La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanaga, envió una carta al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), Arturo Zaldívar, y pidió justicia en el proceso que la ex funcionaria enfrenta por el presunto desvío de recursos públicos.

En la carta, Rosario Robles confirmó de nuevo que el próximo 8 de agosto acudirá a la audiencia ante un juez en el Reclusorio Sur.

La ex funcionaria, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, también pidió que “no influyan en el ánimo juzgador” el “linchamiento mediático” en su contra.

“Por todas estas razones y porque este caso han habido filtraciones indebidas y violaciones a mis derechos, le pido con todo respeto que en el proceso al que se le sometía se consideren todos estos hechos para que no influyan en el ánimo juzgador”, expuso Robles.

La también ex titular la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) confío en que en este proceso «no hay consigna».

“Confío en la palabra del Presidente de la República cuando dice que no hay de su parte consigna alguna en mi contra o de alguna otra persona. Soy mujer de instituciones y tengo plena confianza en las autoridades judiciales de mi país. No tengo nada que esconder por lo que me presentaré el jueves 8 como ordena la autoridad. Sólo pido justicia. Ni más ni menos”, enfatizó.

Les informo de esta carta que le hice llegar al Ministro Presidente de la Corte @ArturoZaldivarL hace unos minutos pic.twitter.com/miun1286Og — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) August 5, 2019

