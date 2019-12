Rosalía acapara la atención en el mundo musical

CIUDAD DE MÉXICO.- Rosalía rompió varios récords en 2019 para una cantante española, ha llevado su pop con reminiscencias de flamenco a la conquista del mundo, consiguió este año cuatro premios Grammy Latino y dos nominaciones al Grammy.

La cantante (Barcelona, 1993) con tan solo dos materiales discográficos: Los Ángeles (2017) y El mal querer (2018), invadió los principales mercados latinos y acaparó la atención en Estados Unidos, donde el video del sencillo Con altura, a dueto con el reguetonero J Balvin, ganó el MTV Music Award (2019).

Con una voz potente y agresiva, Rosalía ha colocado su estilo, una mezcla del tradicional flamenco con el pop, en el gusto del público joven; pero también sabe cómo lograr que sus composiciones se metan en ritmos más arriesgados, como el reguetón, hip hop y trap.

El diario La Vanguardia publicó en octubre pasado que el video Con altura, había alcanzado las mil millones de vistas, algo que nunca había pasado en España. Además, al poco tiempo, la catalana de 26 años, fue protagonista de la portada de un suplemento del New York Times.

Una semana después, la publicación especializada Pitchfork ubica al álbum El mal querer entre los mejores de la década, en el sitio 36, y el sencillo Malamente en el lugar 23. Ante la avalancha de estos inesperados reconocimientos la cantante en sus redes sociales posteó simplemente: “Voy a llorar”.

Rosalía estudió en la Escuela Superior de Música de Cataluña, donde el flamenco es materia obligada e influyó en todo su estilo musical. En 2017 publicó su primer álbum Los Ángeles, que marca el arribo de la cantante a las grandes ligas de la música, y le proporcionó su primera nominación, como Mejor Artista Nueva en los premios Grammy Latino.

La vida profesional y personal de la cantante nacida en San Esteban de Sasroviras, luego de su rápido ascenso, está en el ojo público, sobre todo a través de las redes sociales. Antes de terminar este 2019, la cantante posteó una imagen donde aparece con un anillo.

Las especulaciones no esperaron, por lo que se vincula a Rosalía con otra cantante española, Lauren Jauregui, con quien se asegura tiene planes de boda, al respecto La Vanguardia publicó apenas el 23 de diciembre que “las dos cantantes han dado señas de su buena conexión (y hasta de flirteo) a través de las redes sociales, y eso es algo que no ha pasado inadvertido para sus fans”.

Otros críticos más serios debaten acerca de la autenticidad de la música de la cantante, que culminó en diciembre una gira de 41 conciertos en España. Para algunos, la intérprete es un invento de la mercadotecnia y auguran una fugaz carrera.

En un reciente artículo de la escritora y periodista Nuria Labari, titulado Rosalía no existe, que publicó El País, hace un balance entre los que la descalifican y ven un futuro oscuro y los que ponderan a la artista que tiene más de siete millones de seguidores en Instagram.

Labari concluye que “en este caso particular los peros forman parte de no haber comprendido la esencia de lo que la artista está contando. Porque Rosalía no solo canta, también cuenta. Podríamos decir, por ejemplo, que está contando una nueva relación con el conocimiento y con el prestigio que ha prendido, además, mecha en todo el mundo”.