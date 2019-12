Ropa de pacas podría estar infectada de parásitos

NUEVO LAREDO TAM.- Adquirir ropa de paca o usada en cualquier tipo de establecimiento, representa un riesgo para la salud, ya que puede estar infectada de insectos parasitarios como piojos y ácaros, hasta por bacterias si es ropa interior, ya que al contacto con la piel, puede provocar dermatitis, tiña o sarna.

Lo anterior lo dio a conocer el director del Hospital General de Zona 11, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Belden y Victoria, doctor Alejandro Soto Villa quien añadió que la ropa de paca es de segundo uso y traída de otros países.

“Lo mejor que se recomienda es que no se adquiera, de hacerlo, extremar cuidados y evitar comprar la ropa interior ya que las medidas de higiene podrían no ser las adecuadas, y provocar el contagio de enfermedades, porque no se sabe quien las habrá usado”, dijo.

Destacó que la ropa usada puede contener ácaros que provocan escabiosis, enfermedad conocida como sarna, la cual es sumamente contagiosa, pues basta con que una sola persona la tenga para que se propague en toda la familia.

Precisó que la sarna se caracteriza por la presencia de lesiones rojas en la piel, sobre todo entre dedos, brazos, tronco, genitales y mamas, provoca mucha comezón y se puede complicar, porque con el rascado constante y frecuente.

Precisó que cuando la personas no se lava las manos constantemente se trasmite infecciones bacterianas secundarias que ocasionan malestar general y fiebre, por ello no es aconsejable el utilizar ropa de segunda mano que se almacenan en pacas.

“Por ello, lo mejor es evitar comprar este tipo de prendas, pero cuando lamentablemente ya se hizo, se recomienda que esta ropa se lave con abundante jabón y agua caliente, y secar las prendas al sol.

Soto Villa dijo que en el caso de las chamarras, se deben depositar en una bolsa de plástico cerrada durante tres días, para eliminar piojos y ácaros, al advertir síntomas de padecimientos en la piel, deben acudir de inmediato con el médico para que reciban el tratamiento adecuado.