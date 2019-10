Romero Deschamps se fuga del país

La FGR investiga la ruta que utilizó el ex dirigente del sindicato petrolero para abandonar el país y solicitó a la Agencia Federal de Aviación Civil informes sobre sus movimientos y de 11 familiares.

CIUDAD DE MÉXICO.-Carlos Romero Deschamps dejó el país en los cinco días posteriores a su renuncia a la secretaría general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que ocurrió el pasado 16 de octubre, confirmaron a MILENIO autoridades del gobierno federal.

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga la ruta de salida del ex priista al extranjero, por lo que giró un oficio a la Agencia Federal de Aviación Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para conocer sus movimientos y los de 11 familiares.

El 21 de octubre, la agencia, en acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, envió a las procuradurías y fiscalías estatales un oficio, con carácter de “reservado y urgente”, para que envíen los archivos y bases de datos de “registros, certificados, concesiones o permisos” para Romero Deschamps, sus parientes y cuatro empresas.

Entre sus familiares están su esposa, Blanca Rosa Durán Limas; sus hijos, Paulina, Alejandro y José Carlos Romero Durán; su nuera, María Fernanda Ocejo Garrido; su yerno, Juan Carlos Rentería Covarrubias, y sus sobrinos Ana Luisa Aguinaco Romero y Víctor Deschamps Durán.

También su hermana María Esther Romero Deschamps, y sus cuñados Álvaro y María Guadalupe Lidya Durán Limas. Las empresas señaladas por la FGR son Aeromonky SA de CV, Aeromonky Service Center SA de CV, Odis Asversa SA de CV y Pame R&B Asociados SA de CV.

Fuentes consultadas por MILENIO señalaron que la autoridad ministerial solicitó a la Interpol una Ficha Azul para localizar al ex dirigente del gremio y a las procuradurías y fiscalías de los estados, en un plazo de cinco días, “copias legibles y certificadas que respalden la información requerida”.

El 21 de octubre pasado el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, indicó que no existen órdenes de aprehensión contra el ex priista, pero sí siete denuncias presentadas por integrantes del gremio petrolero.

En tanto, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dio a conocer tras su comparecencia del jueves pasado que hay una investigación contra el ex líder sindical y que, muy probablemente, haya una evolución patrimonial en este caso.

NIEGAN SUSPENSIÓN DEFINITIVA

Un juez federal negó la suspensión definitiva a Romero Deschamps contra el bloqueo de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

Francisco Gorka Migoni, titular del juzgado décimo de distrito en materia administrativa, determinó no concederle la protección de la justicia federal con base en el juicio de amparo radicado en el expediente 1452/2019.

El 15 de octubre la defensa del ex senador presentó el recurso con el argumento de que sus cuentas y las de sus familiares fueron bloqueadas un día antes por autoridades hacendarias, lo que fue desmentido por éstas.

Sin embargo, existen carpetas de investigación contra el ex líder sindical en la FGR, quien estuvo a cargo de la secretaría general del STPRM por 26 años.

Respecto a los amparos que promovieron Paulina y Alejandro Romero Durán, hijos del ex legislador, jueces todavía no resuelven si los admiten a trámite, ya que no precisaron los actos reclamados.

Ana Luisa Hortensia Priego Enríquez, titular del juzgado decimotercero de distrito en materia administrativa, dio un plazo de cinco días a Paulina para que informe en qué instituciones bancarias se encuentran abiertas cuentas de depósito.

Refirió que si bien hace alusión al bloqueo de las cuentas bancarias en instituciones que integran el sistema bancario mexicano, no precisa datos de identificación de las mismas, ni tampoco el domicilio de las sucursales, por lo que genera incertidumbre.

Y ADEMÁS APELAN PRISIÓN DE ROSARIO ROBLES

Los abogados de Rosario Robles apelaron la prisión preventiva justificada que el martes pasado ratificó el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna por ejercicio indebido de servicio público. Intentan revocar las medidas cautelares que la mantienen en la cárcel de Santa Martha Acatitla, luego de que el juzgador consideró un “elevado riesgo de fuga”. Asimismo, la defensa solicitó al Consejo de la Judicatura Federal la recusación de Delgadillo Padierna por su actuación “imparcial, ilegal, grosera y con animadversión” en perjuicio de la ex secretaria federal.