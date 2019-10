Roger Federer no jugará la ATP Cup 2020

CIUDAD DE MÉXICO.-Roger Federer ha anunciado hace unos minutos que no competirá en la primera ATP Cup, que tendrá lugar del 3 al 12 de enero en Australia, justo antes del Grand Slam australiano, el primero de la temporada. El suizo renuncia por motivos familiares. Ha sido la organización del torneo la que lo ha hecho público en sus redes sociales.

La noticia ha tomado por sorpresa a todos. La nueva competición por países, desarrollada por el máximo organismo del tenis mundial, contaba con la presencia del número 3 del mundo, que al no acudir no sumará puntos. A diferencia de la Copa Davis, reparte puntos ATP.

“He decidido que sería mucho más beneficioso para mí estar dos semanas más en mi casa, tanto para mi familia como para mi tenis.” Roger Federer

“Lamento mucho no participar en el evento inaugural de la ATP Cup. Ha sido una decisión muy difícil porque, de haberlo disputado, debía pasar menos tiempo en casa con la familia y tener un inicio de temporada muy intenso. Después de hablarlo mucho con mi equipo y mi familia, he decidido que sería mucho más beneficioso para mí estar dos semanas más en mi casa, tanto para mi familia como para mi tenis. Me duele mucho no estar en uno de los nuevos eventos más excitantes del calendario, pero es lo más adecuado si quiero continuar jugando durante más tiempo en el circuito. Siento mucho cualquier inconveniente o decepción que mi renuncia pueda causar a los aficionados, pero espero que puedan entender por qué he tomado esta decisión. A todos mis fans australianos, los veo en el Open de Australia, listo y preparado”, ha dicho el suizo en un comunicado.

.@rogerfederer has announced that he will not play #ATPCup due to family reasons and therefore Switzerland has been withdrawn as a country that qualified at the first entry deadline.

An additional six countries will now qualify at the second entry deadline. pic.twitter.com/eU88fsHYFj

— ATPCup (@ATPCup) October 30, 2019