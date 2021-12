Rodgers rompe récord; Packers superan a Browns en Navidad

CIUDAD DE MÉXICO.-Aaron Rodgers no solo pasó de villano a héroe de Green Bay en esta campaña, ahora ya es histórico.

El QB de los Packers lanzó ayer 3 pases de TD ante los Browns llegó a 445 y se convirtió en líder único del rubro, al romper el empate con Brett Favre.

Además, tiene a los Empacadores como el mejor equipo de la Conferencia Nacional, cuando al inicio de la misma ni siquiera se sabía si jugaría con los Cabeza de Queso y en la Semana 1 se hablaba de que jugaba para perder con el fin de marcharse del equipo.

En su visita a Lambeau Field, Baker Mayfield no se cansó ayer de darle regalos de Navidad a los Packers.

El quarterback de los Browns cometió error tras error, y cuando tenía para reivindicarse, en el último minuto, cometió otro garrafal que selló el triunfo de Green Bay, 24-22, sobre Cleveland.

Mayfield sumó 222 yardas por aire, pero le interceptaron en cuatro ocasiones en el partido que alejó casi por completo a los Browns (7-8) del milagro de meterse a la postemporada.

Green Bay (12-3), ya con boleto amarrado a Playoffs, se afianzó en la cima de la NFC. Aaron Rodgers lanzó para 292 yardas y tres pases de anotación.

Cuando restaban 50 segundos en el partido, Baker y los Brown estaban al medio campo. Mayfield sacó la jugado y lanzó un pase a la yarda 40 de los Empacadores, pero fue interceptado y así sentenció el duelo.

Los Browns tenían el reloj a su favor, además de tiempos fuera disponibles. Necesitan avanzar 15-20 yardas para buscar el gol de campo del triunfo, pero Baker no anduvo fino.

Green Bay metió 21 de sus 24 puntos en la primer mirad, y fueron producto de tres de las intercepciones.

Lo irónico es que los Browns habían corrido bien el balón. Nick Chubb acabó con 126 yardas y un touchdown, pero en los minutos finales decidieron ir por aire con Baker.