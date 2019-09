Rocío Sánchez Azuara anuncia la muerte de su hija

CIUDAD DE MÉXICO.-Este lunes, Rocío Sánchez Azuara dio a conocer el fallecimiento de su hija Daniela, de 30 años, que padecía lupus eritematoso sistémico. A través de un video publicado sus redes sociales, le dedicó un mensaje de despedida.

“Es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente, pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa, sólo me queda la certeza que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor”, se lee en un clip que compartió la presentadora a través de sus redes sociales.

El video finaliza deseando a Daniela Santiago Sánchez que descance en paz.

La enfermedad de Daniela, llamada lupus eritematoso sistémico, fue descubierta en 2012 cuando Rocío trabajaba en Azteca y estaba casada con José Luis Santiago. Tras muchos meses de ataques y estudios, llegaron a la causa de las convulsiones y demás problemas que la llevaban al hospital.

El lupus es una enfermedad autoinmune que puede ocasionar desde cansancio, fiebre y caída del cabello hasta insuficiencia renal, edema en las piernas y lesiones en la piel, corazón y cerebro.

En una entrevista que Rocío concedió a Historias Engarzadas, se dejó ver sumamente afectada por esta enfermedad, a la que describió como el mayor reto de su vida.

“Lupus es lobo en latín, y quien lo tiene es una desgracia. Lupus para mí es el reto más grande que la vida me ha dado“, dijo en esa entrevista.

Sin embargo, Rocío no quiso ahondar en el tema a petición de su hija.

“Daniela me pidió hace tiempo que no habláramos más de algo que la hacía sufrir tanto. Al final la más afectada es ella. Es como vivir con un alcohólico, es ir un día a la vez, es por lo único que yo me atrevo a dejar de trabajar”, agregó.

Comentó que a Daniela le tocó vivir de todo y muy mal, ya que de pequeña vivió las carencias por tener poco dinero, y después ser víctima de esta enfermedad.

“Yo daría todo lo que soy y daría mi vida porque mi hija pudiera ser feliz, desarrollarse, tener una familia y nunca la ha tenido. Me siento responsable porque yo luché por su vida, yo estuve a punto de perderla y yo la agarré, y digo que a lo mejor Dios no quería que lla viniera y yo la detuve. A la vez digo que no me pude haber perdido jamás de vivir con un ángel“, dijo en el mismo programa.

Daniela fue producto de su relación con el cantante Carlos Lara, que tiempo después de casada con él, y embarazada, descubrió que tenía otra familia. Por ello le pidió que se alejara de sus vidas y Rocío tuvo que lidiar con una profunda depresión y casi perder su embarazo.

A finales de 2018, Rocío dijo a EL UNIVERSAL que pasaría la Navidad con su hija en México, ya que sus otros hijos estarían celebrando por separado. En esos meses Rocío externó su deseo de volver a trabajar, pues definió su carrera como oxígeno para ella pero también la única fuente de ingreso para los tratamientos de su hija.

“Siempre me ha gustado mucho ser mamá pero mis hijos ya están grandes, uno tiene 35, Daniela 30 y José Luis, el más pequeño tiene 26, pero vive en Miami. La única que queda en casa y vive conmigo es Daniela, y vive acá por cuestiones de salud, ha sido un año y medio muy pesado para ella, está muy deteriorada y también creo que ha sido importante estar juntas aquí”.