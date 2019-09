Robert Downey Jr. podría regresar como ‘Tony Stark’ en ‘Black Widow’

E.U.-Muchos espectadores pensaron que Avengers: Endgame sería la última vez que verían a Robert Downey Jr. como Tony Stark después de que este diera la vida al enfrentarse a Thanos y salvar a la humanidad. Sin embargo, parece que Iron Man aún podría volver una vez más al Universo Cinematográfico Marvel.

En un artículo sobre los Saturn Awards, Deadline afirmó que Robert Downey Jr. volvería a interpretar a Tony Stark en la película Black Widow.

Lo sorprendente de esta información es que el medio la haya incluido como una puntualización dentro de un reportaje sobre los premios, en los que Avengers: Endgame se hizo con seis galardones, sin darle mayor relevancia, a pesar de lo que supone la noticia para los fans de Marvel. Aún así, debido a la fiabilidad de Deadline y que no se hayan retractado, puede aceptarse el regreso de Stark como una realidad.

Esta información parece coherente en tanto que ya se confirmó que parte del argumento de Black Widow, quien viajará unos años atrás en el tiempo para explicar lo que ocurrió entre Captain America: Civil War y Endgame, cuando Viuda Negra, Halcón Capitán América y otros héroes pasan a la clandestinidad tras su enfrentamiento con Iron Man. Algo que abre la puerta a que junto a Scarlett Johansson puedan aparecer otros personajes que hayan pasado a mejor vida dentro del Universo de Marvel.

Se confirme o no definitivamente esta información por parte del estudio, la película de Black Widow podría no ser la única oportunidad de que Robert Downey Jr. vuelva a una producción Marvel. Disney+ se encuentra actualmente preparando una serie sobre Ironheart, la heroína que toma el relevo de Stark en los cómics, y muchos fans apuntan a que el actor podría volver para interpretar a la inteligencia artifical que guía al nuevo personaje, como una especie de Jarvis en Iron Man o de Edith Spider-Man: Far from Home.

Los espectadores podrán comprobarlo el próximo año con el estreno de Black Widow dirigida por Cate Shortland y protagonizada por Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour y Rachel Weisz.