Roban GoPro Hero 8 y ‘adelantan’ su venta

Un producto que todavía no se lanza de forma oficial ni en Estados Unidos.

CIUDAD DE MÉXICO.- A la vista de todos en el Marketplace de Facebook, REFORMA encontró en venta la cámara de acción GoPro Hero 8, un producto que todavía no se lanza de forma oficial ni en Estados Unidos.

La cámara, que supuestamente tendrá características como grabación en 4K a 120 fotogramas por segundo y puertos para conectar accesorios, como lámparas, todavía no tiene una fecha de lanzamiento, aunque se espera que sea este mismo septiembre.

Un reportero de REFORMA se hizo pasar por comprador del producto de GoPro, que se vende en 9 mil 500 pesos y aparece enlistado en el Marketplace de Facebook con ubicación en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

“Tiene una super estabilización tipo gimbal”, dijo el vendedor.

“También están por salir los mods, que son la carcasa con lámpara”.

Al preguntar por la procedencia de la cámara, o si el vendedor trabajaba en GoPro, el vendedor dijo que el producto venía de Jabil, empresa donde se ensambla.

“Trabajo en certificación de producto, la GoPro se ensambla en Zapopan”, aseguró el vendedor vía Facebook Messenger.

En junio, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, presumió en Twitter el logro de que GoPro escogiera al Estado para producir ahí el 100 por ciento de sus productos.

“Este proyecto inició con una inversión de 12.5 millones de dólares y es resultado de la gira que tuvimos por Silicon Valley”, tuiteó.

Según el Gobernador, la producción se realizaría en la planta de Jabil ubicada en el Guadalajara Technology Park, recién inaugurada en junio.

Jabil Guadalajara es una ensambladora de tecnología con más de 33 mil metros cuadrados de piso dedicados a manufactura, explica en su sitio web. Ubicada en Zapopan, entró en operaciones en 1997 y opera las 24 horas del día.

En diciembre, GoPro informó que había comenzado a mover la fabricación de sus productos fuera de China para evitar aranceles por parte de Estados Unidos.

En febrero, confirmó a Guadalajara como nueva sede de producción.

“Nos complace compartir que en el segundo trimestre comenzaremos a intensificar la producción de cámaras con destino a Estados Unidos en Guadalajara”, dijo Brian McGee, director Financiero de GoPro, durante la conferencia de entrega de resultados del cuarto trimestre de 2018.

REFORMA contactó a GoPro para conocer su postura sobre la presunta filtración de la cámara GoPro Hero 8, pero no han emitido respuesta. Su agencia de relaciones públicas confirmó, no obstante, que todavía no se ha realizado ningún lanzamiento de nuevo producto.