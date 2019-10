Ringo Starr lanza ‘What´s my name’; incluye tributo a Lennon

'Grow old with me' es un homenaje a Lennon y a The Beatles, es autoría de John y para la cual Paul McCartney tocó el bajo e hizo coros.

CIUDAD DE MÉXICO.-El músico, cantante y compositor británico Ringo Starr, estrenó su vigésima producción como solista titulada What´s my name, que incluye un tributo a su excompañero de The Beatles, John Lennon.

El álbum, que forma parte de una serie de discos producidos por Ringo en un estudio de su casa, contó con las colaboraciones de Joe Walsh, Edgar Winter, Dave Stewart, Benmont Tench, Steve Lukather, Nathan East, Colin Hay, Richard Page, Warren Ham, Windy Wagner y Kari Kimmel.

Conformado por 10 temas, ya está disponible tanto en formato físico (LP y CD) como digital. La canción que le da nombre, supone un himno escrito por Colin Hay, miembro de la All Starr Band, cuyos versos y sentimiento amó Ringo.

También incluye Grow old with me, un homenaje a Lennon y a The Beatles, puesto que es autoría de John y para la cual Paul McCartney tocó el bajo e hizo coros, además de que cuenta con un línea de George Harrison (de la canción Here Comes the Sun).

La canté lo mejor que pude. Me va bien cuando pienso en John tan profundamente. Y lo he hecho lo mejor posible. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo”, dijo en su momento el que fuera baterista del Cuarteto de Liverpool.

Gotta Get Up To Get, Its Not Love That You Want, Magic, Money (That’s What I Want), Better Days, Life Is Good, Thank God For Music y Send Love Spread Peace, completan la producción.

