Riesgo de contagio de Covid-19 es elevado; suma Tamaulipas 197 nuevos casos

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Tras asegurar que la emergencia sanitaria por COVID-19 continúa activa, la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa confirmó 197 nuevos casos y 4 fallecimientos, por lo que pidió atender en todo momento las medidas de seguridad sanitaria para evitar una nueva ola de contagios, ya que el riesgo sigue siendo elevado.

Insistió en su llamado a utilizar cubrebocas en todos los espacios públicos, lavarse las manos frecuentemente, respetar la sana distancia con otras personas, proteger a los más vulnerables y quedarse en casa el mayor tiempo posible, aun quienes hayan sido vacunados.

Con la actualización, el estado de la pandemia es de 58,152 positivos, de los cuales 50,920 se han recuperado y 5,286 han perdido la vida.

Molina Gamboa pidió no bajar la guardia, ser ciudadanos socialmente responsables, principalmente los jóvenes, no asistir a reuniones sociales y sitios muy concurridos, evitar saludar de mano, abrazo o beso y no tocarse la cara con las manos sucias para cortar la cadena de transmisión del virus.