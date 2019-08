Ricky Martin cantará en concierto por la paz en Mérida

CIUDAD DE MÉXICO.-El cantante puertorriqueño Ricky Martin participará en el concierto denominado Yucatán for Peace que es promovido como parte de las actividades de la XVII Cumbre Mundial de Laureados de Nobel de la Paz que se llevará a cabo en esta ciudad.

La presentación está programada para el próximo 21 de septiembre en el Monumento a la Patria con el objetivo de “despertar la conciencia a través de la música, difundir un mensaje de paz e inspirar al público a realizar acciones concretas para construir un mundo mejor”.

Mi gente, los espero el 21 de septiembre en Yucatán For Peace. Tickets: https://t.co/98gs0iS0Df pic.twitter.com/78HCOubYjZ — Ricky Martin (@ricky_martin) August 21, 2019

Según los organizadores del concierto, Yucatán for Peace “es una celebración que busca cambiar al mundo a través de un lenguaje que todos hablamos: la música.

“Este arte es un poderoso instrumento para difundir mensajes de paz gracias a la gran influencia que ejerce en el pensamiento humano; con ella, es posible despertar conciencias y orientar las acciones de los individuos para ir construyendo escenarios más pacíficos en el mundo”.

Yucatán for Peace aclaró que el artista no viene patrocinado por ninguna autoridad estatal y que el concierto no será gratuito.»>

View this post on Instagram

The making of….