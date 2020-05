‘Revive’ todos los días a su ‘Charrito’

NUEVO LAREDO, TAM.- Federico Pérez de 65 años todos los días recorre las calles de Nuevo Laredo con su triciclo y una bocina con música de género ranchero en honor de su hijo quien falleció hace cinco años.

Desde temprana hora, Don Federico sale de su hogar ubicado en la colonia Buenavista para recorren las calles con su inseparable bocina a todo volumen con las canciones que a su “charrito” le gustaban.

“Todos los días salgo a las calles con mi música, es como un homenaje a mi hijo, el falleció hace cinco años, era un joven deportista, le gustaba el boxeo, participó en varias competencias y logró algunos campeonatos a nivel estatal, lo apodaban “el charrito”, expresó.

El señor aseguró que ahorita su hijo tendría 26 años, es por ello, que sale a las calles de la ciudad con la música que le gustaba como una forma de recordarlo.

“Yo quería que mi hijo fuera un gran boxeador, pero desafortunadamente se me fue muy rápido, salir a las calles con la música me pone feliz, recorro las calles, voy a las plazas, me paro en una esquina y no me da vergüenza porque eso me hace sentir bien”, comentó Don Federico quien es originario de Papantla, Veracruz.

“El Charrito” era nativo de Nuevo Laredo, platicó Pérez quien siempre trae con él, la foto de su amado hijo quien falleció hace cinco años.

“La música me hace recordar el amor por mi hijo, yo le pido a los jóvenes que se dedique algún deporte, estudien y que le echen ganas, que se superen para salir adelante ya que son el futuro de Nuevo Laredo”, finalizó.