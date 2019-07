Revisarán llegada de migrantes a Monterrey; Marcelo Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO.- El Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard dijo en conferencia matutina que revisará la situación migratoria en Monterrey.

Esto, luego de que en días pasados se diera a conocer que al menos 450 migrantes fueron abandonados en terminales camioneras de dicho estado.

«Se les da el apoyo pero no debe pensarse en el caso de Monterrey que están en las calles, no lo creo que estén en las calles masivamente», dijo en conferencia.

«Ofrezco que lo voy a revisar, pero no estamos nosotros poniendo gente en la calle», agregó.

También, comentó que Estados Unidos no puede soltar a ningún migrante en territorio mexicano y que jamás se aceptaría que haga eso en territorio nacional.

«El INAMI (Instituto Nacional de Migración) sí lo hace porque en Tamaulipas tenemos una cierta capacidad en albergues y no vas a poner a todos los migrantes en albergues».

«No pretendemos que el 100 por ciento de migrantes estén en albergues, no es la idea mexicana. Más de la mitad no te lo solicitan, no quieren estar en albergues», agregó.