Revelan PS4 Pro edición The Last of Us Part II

CIUDAD DE MÉXICO.-La edición limitada del PlayStation 4 Pro inspirado en el videojuego The Last of Us Part II fue revelada el día de hoy por PlayStation, acompañada de accesorios que harán juego con la consola al contar con el diseño del tatuaje de Ellie, la protagonista.

“Cuando revelamos The Last of Us Part II, no teníamos idea de qué tan rápido los fanáticos adoptarían el tatuaje de Ellie. En un día, vimos versiones reales en redes sociales y los fans han compartido con nosotros fotos de sus nuevos tatuajes semana tras semana desde entonces”, comentó en un comunicado John Sweeney, director de arte de Naughty Dog.

“(El tatuaje) se había convertido en el símbolo de juego y de la comunidad, así como ocurrió con el logo de las luciérnagas en el primer juego. Fue una elección clara, pero nos preguntamos ‘¿qué pasa si pudiera grabarse?’ no se había hecho antes, así que no estábamos seguros si era posible, pero gracias al increíble esfuerzo de los equipos en PlayStation, encontramos la manera”.

El diseño del tatuaje fue adaptado a las superficies del control DualShock 4, el cual estará incluido con la consola, además de una copia física de The Last of Us Part II, un código de descarga para obtener contenido digital, un tema dinámico inspirado en el juego, avatares y más.

Con diseños similares, también se anunciaron el disco duro de Seagate de 2 TB para ampliar la capacidad de almacenamiento de la consola a más de 50 juegos, de acuerdo con PlayStation (aunque varía según las dimensiones de los títulos en cuestión), además de una edición especial de los audífonos Limited Edition Gold Wireless Headset, en color acero negro.

El paquete de la consola, el control, el juego físico y el código de descarga tendrá un precio de 400 dólares en Estados Unidos y Canadá, y estará disponible el 19 de junio, el día en el que el juego será lanzado mundialmente.

El control estará disponible por separado con un precio de 65 dólares, mientras que el headset tendrá un precio de 100 dólares y el disco duro tendrá un precio de 90 dólares.

Hasta el momento, PlayStation únicamente ha confirmado que el control DualShock 4 y el Headset inspirados en The Last of US Part II llegarán al mercado Latinoamericano, incluyendo a México, a partir del 19 de junio. Los precios aún no han sido confirmados.