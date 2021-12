Revelan primer trailer de ‘How I Met Your Father’ (VIDEO)

El primer tráiler de How I Met Your Father está aquí, y revela un gran alejamiento de su predecesor, How I Met Your Mother.

Antes de su lanzamiento en enero, el spin-off dio el primer vistazo a Sophie, interpretada por Hilary Duff, y su grupo de amigos, mientras recuerda cómo navegar por el mundo de las citas en línea y, por supuesto, cómo conoció al padre de su futuro hijo.

El teaser también revela al personaje de Kim Cattrall como la Sophie del futuro, mientras narra la historia. Su homólogo de HIMYM, Bob Saget, nunca apareció en la pantalla.

How I Met Your Father se ha descrito como «una historia que nos catapulta al año 2021, donde Sophie y su muy unido grupo de amigos están en medio de descubrir quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas».

Hilary Duff también se desempeña como productora de la serie de diez episodios, junto con los creadores de HIMYM, Carter Bays y Craig Thomas. Los co-showrunners de This Is Us, Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, también están a bordo como escritores y productores ejecutivos.

«La icónica serie original de Carter y Craig revolucionó la comedia de media hora, y nos sentimos muy honrados de llevar la antorcha hacia la próxima generación, ¡y nada menos que con Hilary Duff!», dijeron Isaac y Elizabeth en un comunicado.

La serie se estrena el 18 de enero en Hulu, en Estados Unidos. En México aún no hay fecha de lanzamiento, aunque se prevé que pueda verse a través de Star +.