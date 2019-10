Revelan maniobra en saqueo a Pemex

CIUDAD DE MÉXICO.-Nuevos audios sobre las grabaciones de espías privados ordenadas por la empresa Oro Negro a altos funcionarios de Pemex revelan una red de corrupción y saqueo de la empresa durante la Administración de Enrique Peña Nieto.

Mediante esa red en la que habría participado el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, así como el ex Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, se habrían desviado 2 mil millones de pesos a la campaña del priista, cuando compitió por la Presidencia de la República en 2012, de acuerdo con los testimonios en audio que fueron difundidos ayer por el periodista Carlos Loret de Mola en su noticiario de W Radio.

Los funcionarios espiados fueron José Carlos Pacheco, ex coordinador de Pemex Perforación y Servicios, quien da los mayores detalles de la red de corrupción en Pemex; Luis Sergio Guaso, ex subdirector de Pemex Exploración y Producción; Mario Beauregard Álvarez, ex director Corporativo de Finanzas; así como los ex directores corporativos de Procura, Gustavo Escobar Carré, y Abastecimiento, Arturo Henríquez Autrey.

De acuerdo con la investigación que el mismo Loret de Mola atribuye a los periodistas Miguel Castillo Chávez y Areli Quintero, las grabaciones difundidas se habrían realizado entre septiembre y noviembre de 2017 en las ciudades de México, Nueva York y Londres. Las conversaciones hacen referencia, entre otros temas, a contratos que habrían sido cerrados por los entonces titulares de Pemex y la Sener.

En el audio, José Carlos Pacheco comenta a su interlocutor que los presuntos sobornos por los contratos asignados se realizan en efectivo o a través de empresas que prestan el servicio de facturación, incluso algunas con sede en Singapur.

El ex funcionario de Pemex asegura que a través del secretario particular de Enrique Peña Nieto llegó a una cita con el ex Mandatario, quien lo presentó con Emilio Lozoya y le pidió a éste que lo nombrara titular de Pemex Exploración y Producción (PEP), cargo que en ese momento ocupaba Carlos Morales.

“Cuando llegó Emilio Lozoya, el Presidente le dijo, le dio mi currículum, y le dijo: ‘este cuate quiere ayudar aquí’. Entonces, él quería que yo estuviera en la dirección de Pemex, en lugar de Carlos Morales, y Emilio Lozoya no hizo caso porque Carlos Morales había apoyado la campaña de Enrique Peña Nieto con todos los contratistas.

“Pusieron más de 2 mil millones de pesos en la campaña, y entonces pues Carlos Morales estuvo un año y medio más de sobrevivencia”, se escucha en la grabación.

Las grabaciones exhibidas se enmarcaron dentro del litigio que entabló la empresa Oro Negro contra Pemex por corrupción ante un tribunal internacional y para lo que habría contratado a la empresa Black Cube, una empresa de espionaje británico-israelí.

En el mismo espacio informativo, Loret de Mola entrevistó a Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya, quien desestimó las grabaciones, recordó que cualquier testimonio de ese tipo es ilegal si no lo pide un juez y que su cliente ni siquiera conoce a José Carlos Pacheco.