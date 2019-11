Revelan a responsable de operativo en Culiacán

CIUDAD DE MÉXICO.-El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, reveló que el responsable del operativo fallido en Culiacán, que derivó en la liberación de Ovidio Guzmán, es el Coronel Juan José Verde Montes.

“El comandante de este grupo de análisis de información del narcotráfico a nivel nacional es el Teniente Coronel Verde, él es el responsable de la generación, de obtención, de información”, respondió a pregunta expresa el mando castrense.

“Él es el responsable de este grupo, él es el que maneja a las diferentes partes que constituyen esta estructura, va dirigiendo los esfuerzos, va haciendo el acopio de información, va dirigiendo a todas las partes que conforman a este grupo (…), que tiene una parte de inteligencia y una parte operativa, a él llegan todo los datos y va moviendo a los diferentes efectivos para desarrollar las operaciones”.

“¿No les tuvo que haber informado?”, se le cuestionó al General respecto a que el Coronel no avisó de que operativo en Culiacán estaba en curso y que se actuó sin contar con una orden de cateo.

Sandoval respondió que en la Fiscalía Militar está en curso una investigación para analizar lo que sucedió y así deslindar responsabilidades.

Asimismo, el Secretario recordó, de acuerdo con la línea del tiempo que se presentó ayer, que desde el día 9 de octubre salió el grupo a esta operación para generar datos.

“Nuestra Fiscalía, se determinó un grupo que fuera a Culiacán a analizar todo lo que sucedió ahí, desde el punto de vista jurídico, y poder determinar si dentro del desarrollo de esta operación fueron infringidos reglamentos o leyes militares que implica una responsabilidad para quien haya hecho o no haya hecho algo dentro de lo que marca nuestra disciplina militar”, expuso.

“Y ahí está incluido lo de no informar, de no pedir autorización y no esperar respuesta de quien tenía que estar enterado y decidir”.

Sandoval aseguró que todo lo que saque la Fiscalía Militar se porpoporcionará a la Fiscalía General de la República y en la parte que sea aplicable a la jurisdicción militar se tomarán las acciones correspondientes.