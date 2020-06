Revelan a Crash Bandicoot 4: It’s About Time

El videojuego estará disponible el 2 de octubre en 2020 para Xbox One y PlayStation 4 con un precio de 60 dólares.

El arte de Crash Bandicoot 4: It's Aboout Time fue renovado para darle una apariencia más fresca, aunque los elementos de jugabilidad originales se mantendrán.[Agencia Reforma]

El arte de Crash Bandicoot 4: It's Aboout Time fue renovado para darle una apariencia más fresca, aunque los elementos de jugabilidad originales se mantendrán.[Agencia Reforma]

CIUDAD DE MÉXICO.-Después de las filtraciones, Activision Blizzard, Inc. y el desarrollador Toys for Bob confirmaron que Crash Bandicoot 4: It’s About Time está en camino.

El juego será la primera entrega original de la franquicia de Crash en más de 10 años y estará compuesto de nuevos mundos, batallas contra jefes gigantescos y aliados inesperados.

Los acontecimientos del juego ocurren después de Crash Bandicoot: Warped, luego de que Neo Cortex, el Dr. N. Tropy y Uka Uka se quedaran varados en un planeta distante.

Después de décadas, el trío finalmente escapa al abrir un agujero en la estructura del espacio-tiempo.

A lo largo de esta nueva aventura, los jugadores descubrirán las Quantum Masks, los cuatro guardianes del espacio y el tiempo que les darán la capacidad de doblegar las reglas de la realidad y obtener formas avanzadas de superar obstáculos.

Aunque Crash será capaz de correr en la pared, deslizarse sobre rieles y balancearse sobre una cuerda, las Quantum Masks le darán otras ventajas, como la Time Mask que ralentiza todo y la Gravity Mask que permite a los bandicoots acceder a las plataformas al revés.

Para darle un giro a la franquicia, Crash Bandicoot 4 contará con un arte renovado para tener una personalidad y encanto más frescos. Sin embargo, Activision asegura que mantendrá los elementos que enamoraron a los fanáticos desde los inicios de la serie y que recientemente recibió una remasterización.

“Nuestros equipos han brindado dos increíbles experiencias remasterizadas de Crash Bandicoot y la pasión de la comunidad por la serie continúa siendo increíble. Ahora es el momento de pasar la página y dar a los jugadores algo completamente nuevo”, dijo en un comunicado Rob Kostich, presidente de Activision.

“Los leales fanáticos han estado esperando pacientemente para que el viaje continúe para su marsupial favorito, y les estamos dando a los jugadores la experiencia completamente nueva que se merecen con Crash Bandicoot 4: It’s About Time”.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time estará disponible el 2 de octubre en 2020 para Xbox One y PlayStation 4 con un precio de 60 dólares.