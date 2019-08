Revela patinador su homosexualidad en Juegos Panamericanos

LIMA, PERÚ.- Con la bandera mexicana en una mano y el arcoiris en la otra, el patinador Jorge Martínez hizo públicas sus preferencias sexuales en el marco de los Juegos Panamericanos Lima 2019, luego de ganar el bronce en los 300 metros contrarreloj y espera impulsar una revolución en el deporte mexicano.

«Soy gay y estoy muy orgulloso de poder decirlo», dijo Martínez en entrevista con la Revista GQ.

«Quisiera que todo fuera más abierto realmente en el deporte, es algo muy común como en todos lados, entonces también en el deporte. En el deporte no se habla de eso, sobre todo aquí en México son temas que se evitan, entonces sí quisiera la verdad y es una de mis intenciones, invitarles con el ejemplo a hacerlo y que no tengan miedo de ser quien ellos son», continuó.

De acuerdo con la publicación, Jorge Luis es apenas el primer deportista mexicano que habla abiertamente de su identidad sexual como parte de la comunidad LGTB.

«Yo creo que va a ser un parteaguas porque obviamente no soy el único deportista homosexual en México, pero justamente nadie lo establece o lo hace público. Más bien, yo creo que va a ser un parteaguas y la sociedad lo va a tomar bien, ojalá que sirva de inspiración a muchos que lo quieren hacer y algo los detiene», aseguró a GQ.

Martínez además de haber conseguido múltiples medallas tanto en Juegos Centroamericanos y Panamericanos a lo largo de su carrera, es el primer campeón mundial de patinaje de velocidad de origen mexicano y lo logró en 2016 en los 100 metros, posición que de alguna manera lo impulsó a tomar la decisión.

«No te voy a mentir: tener una posición hasta cierto punto privilegiada por los logros que he tenido me da un poco más de seguridad. Ojalá que no hubiera sido así, no tienes que ser campeón mundial de nada, ni ser el mejor en nada para poder sentirte seguro y mostrarte tal y como eres ante el mundo», afirmó en la entrevista difundida este viernes.