Revela Coldplay nuevo álbum en diarios

CIUDAD DE MÉXICO.- Coldplay reveló el listado de canciones de su nuevo álbum, “Everyday Life”, a través de las secciones de avisos de ocasión de diarios de todo el mundo.

El primer diario en publicar fue el Daily Post, de Escocia, en el que trabajó el guitarrista de la agrupación, Jonny Buckland.

“Everyday Life” saldrá a la venta el próximo 22 de noviembre y está dividido en dos partes: ‘Sunrise’ y ‘Sunset’.

En ‘Sunrise’, se encuentran temas como “Sunrise”; “Church”; “Trouble in Town”; “Broken”; “Daddy”; “WOTW/POTP”; “Arabesque” y “When I Need a friend”. Mientras tanto, en ‘Sunset’ se encuentran “Guns”; “Orphans”; “Ekó”; “Cry Cry Cry”; “Old Friends”; “Champion of the World” y “Everyday Life”.

En días anteriores, la agrupación anunció un lanzamiento para este jueves a las 13:30 horas, tiempo del centro de México.

El último álbum de estudio de la agrupación fue “A Head Full Of Dreams”, que salió a la venta en 2015.