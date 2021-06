Reúne Mayer a la crema y nata de la farándula nacional

CIUDAD DE MÉXICO.- Con un desfile de estrellas y amigos, el montaje musical-teatral Sie7e tuvo su premier para invitados del productor, empresario y todavía diputado federal Sergio Mayer.

Alejandro Gou, Gabriela Goldsmith, María José, Platanito, Malillany Marin, Alejandra Ávalos, Benny Ibarra, Freddy Ortega y Alejandra Barros fueron algunas de las personalidades que desfilaron por la alfombra negra que se efectuó la noche de este jueves en el Pepsi Center WTC.

“Tenemos que reactivar la industria, y quiero que le digan a todos que ya estamos trabajando, ustedes son el vehículo de información para que la gente sepa que con todas las medidas, vamos de nuevo a trabajar.

“Hay temas de los que no puedo y no quiero hablar, pero lo que sí les garantizo es que verán un gran show, sobre los siete pecados capitales, y con nuestros estelares ahora, también tenemos la posibilidad de que se vayan intercambiado con otros talentos, como Stephanie Salas, a quien la veremos en otras funciones”, dijo Mayer a su ingreso al lugar, y sin querer hablar de la polémica de su supuesta influencia en el caso de Ginny Hoffman, su ex pareja y su hija.

Pedro Moctezuma, tío paterno de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, aseguró sentirse orgulloso de su sobrina y de que haya denunciado a su abuelo, Enrique Guzmán, por presunto manoseo y abuso cuando ella era una niña.

“Ella habla por muchas mujeres, la admiro y la respeto y tiene todo mi apoyo. Es una situación difícil que espero se solucione como debe solucionarse y es lo único que les puedo decir”, comentó el hermano del empresario Pablo Moctezuma, padre de la única hija de “La Guzmán”.

Los protagonistas del especial, entre ellos Ninel Conde, Patricia Manterola, Kalimba y Apio Quijano, solo aceptaron hablar de la temática del montaje en la pasarela, y nada de polémicas o controversias, como la supuesta pérdida de patria potestad de “El Bombón Asesino” sobre su hijo Emmanuel, o la total disolución del grupo OV7 y la cancelación de su gira de 30 Aniversario.

“Seguiremos hablando de los pecados capitales”, dijo Conde.

“Bendiciones y abrazos para todos; les presento a mi novia”, comentó Kalimba, cambiando de tema, y regresando a tomarse fotos con una chica llamada Alejandra Carmona.

También desfilaron por la alfombra negra del inmueble Angie Tadei, de JNS, con René Ortiz, de Kabah; y M’Balia Marichal con su pareja, Alejandra Tinajero, así como otras estrellas de todos los ámbitos, como Lin May, Mariana Garza y Carmen Campuzano, al igual que la familia de amplio abolengo actoral, Evangelina Martinez, con sus hijos Evangelina Sosa y Roberto Sosa.