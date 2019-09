Retó el español a Evans en comercial

CIUDAD DE MÉXICO.- Como Capitán América, pocas cosas pusieron en jaque a Chris Evans.

Sin embargo, ahora que el actor aparentemente colgó el traje de superhéroe descubrió que hay algo que no puede vencer tan fácil: el español.

En su reciente colaboración en una campaña publicitaria de una marca de leche, el intérprete batalló porque tuvo que decir algunas frases en castellano y necesitó el auxilio de la actriz Valeria Maldonado, quien actuó junto con él en el comercial.

“No lo grabamos por separado, todo fue juntos y a ese ritmo (rápido). Respondió como si estuviéramos hablando el mismo idioma y quedó muy bien”, contó Maldonado en entrevista telefónica.

En el video de la campaña, que hasta ayer tenía 56 mil reproducciones en Twitter, el estadounidense aparece junto a la originaria de San Diego, criada en Querétaro, a quien eligieron un día antes de la grabación en Estados Unidos.

“Para mí fue divertidísimo porque me tocó improvisar y de ahí salieron frases como ‘Te vas a poner bien fuertote’ que ahora quieren incluir en la campaña y eso me encantó por que yo nada más estaba jugando y ahora se está volviendo viral, me muero de la risa y me da muchísimo gusto”.