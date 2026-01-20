Resulta ileso motociclista tras choque con automóvil en la colonia Madero

El accidente ocurrió en Paseo Colón y Río Pánuco, donde Tránsito retiró las unidades para el deslinde de responsabilidades

De manera preliminar se informó que la motocicleta era conducida por un hombre de aproximadamente 23 años, quien circulaba de oriente a poniente sobre Paseo Colón, considerada vía de preferencia en ese sector. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un motociclista salió ileso tras verse involucrado en un choque con un automóvil la tarde de este lunes en el crucero de Paseo Colón y Río Pánuco, en la colonia Madero de Nuevo Laredo, de acuerdo con el reporte de las autoridades viales.

El hecho fue notificado al Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C-5), que canalizó el aviso a la Dirección de Tránsito y Vialidad para la atención del accidente registrado en dicho punto de la ciudad.

Al arribar al lugar, los agentes localizaron una motocicleta de color negro, modelo reciente, sin placas de circulación, así como un automóvil sedán gris con matrícula del estado de Texas, ambos con daños derivados del impacto.

El automóvil era manejado por una mujer de alrededor de 66 años, quien se desplazaba de sur a norte sobre la calle Río Pánuco y al incorporarse al cruce ocurrió el choque con la motocicleta.

Paramédicos no reportaron personas lesionadas de gravedad, confirmándose que el motociclista no requirió traslado hospitalario, mientras que ambos conductores permanecieron en el sitio para el deslinde de responsabilidades.

Finalmente, elementos de Tránsito tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el traslado de las dos unidades involucradas al corralón.