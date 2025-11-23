El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.60
EN VIVO

Resulta grave ciclista atropellado en carretera al Aeropuerto en la Nueva Era

El hombre, identificado como Pedro “A”, fue trasladado al Hospital General tras impacto con una camioneta

En el hospital se presentó su esposa, Claudia “G”, quien identificó al lesionado como Pedro “A”, de 60 años. [Carlos Figueroa / Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de 60 años permanece hospitalizado en estado delicado luego de chocar en la carretera al Aeropuerto, a la altura de la colonia Nueva Era, cuando circulaba en una bicicleta tipo montaña. El incidente generó la movilización de personal de Tránsito, Policía Investigadora y servicios médicos.

El accidente fue reportado por testigos quienes señalaron que un ciclista había sido impactado por un vehículo en el cruce de la carretera al Aeropuerto y la calle José Antonio Valdez Reyna. De acuerdo con el parte preliminar, el lesionado viajaba de oriente a poniente y se habría atravesado al paso de una camioneta GMC Sierra modelo 2000, conducida por Cristian, de 31 años.

Minutos después del accidente, el Hospital General reportó el ingreso de un hombre atropellado, sin identificación en ese momento, quien fue recibido en el área de shock debido a la gravedad de sus heridas. Agentes de la Policía Investigadora acudieron al nosocomio para iniciar las indagatorias y verificar su estado.

En el hospital se presentó su esposa, Claudia “G”, quien identificó al lesionado como Pedro “A”, de 60 años. Informó que se enteró del accidente a través de publicaciones en redes sociales y que, al acudir al sitio, personal de Tránsito le notificó que su esposo había sido trasladado de emergencia para recibir atención médica.

Lanús vence por penales al Atlético Mineiro y conquista la Copa Sudamericana
Nieta de JFK revela diagnóstico de cáncer terminal y critica a su primo RFK Jr.

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.