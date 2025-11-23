Resulta grave ciclista atropellado en carretera al Aeropuerto en la Nueva Era

En el hospital se presentó su esposa, Claudia “G”, quien identificó al lesionado como Pedro “A”, de 60 años. [Carlos Figueroa / Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de 60 años permanece hospitalizado en estado delicado luego de chocar en la carretera al Aeropuerto, a la altura de la colonia Nueva Era, cuando circulaba en una bicicleta tipo montaña. El incidente generó la movilización de personal de Tránsito, Policía Investigadora y servicios médicos.

El accidente fue reportado por testigos quienes señalaron que un ciclista había sido impactado por un vehículo en el cruce de la carretera al Aeropuerto y la calle José Antonio Valdez Reyna. De acuerdo con el parte preliminar, el lesionado viajaba de oriente a poniente y se habría atravesado al paso de una camioneta GMC Sierra modelo 2000, conducida por Cristian, de 31 años.

Minutos después del accidente, el Hospital General reportó el ingreso de un hombre atropellado, sin identificación en ese momento, quien fue recibido en el área de shock debido a la gravedad de sus heridas. Agentes de la Policía Investigadora acudieron al nosocomio para iniciar las indagatorias y verificar su estado.

En el hospital se presentó su esposa, Claudia “G”, quien identificó al lesionado como Pedro “A”, de 60 años. Informó que se enteró del accidente a través de publicaciones en redes sociales y que, al acudir al sitio, personal de Tránsito le notificó que su esposo había sido trasladado de emergencia para recibir atención médica.