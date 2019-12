Resta un mes de vigencia y esperan prórroga del decreto

NUEVO LAREDO, TAM.- Expectación por saber si el gobierno federal ofrecerá prórroga o publicará otro decreto para la importación definitiva de autos americanos usados, a un mes de terminar la vigencia del actual decreto.

La vigencia del decreto finaliza el próximo 31 de diciembre de 2019, y sus requisitos piden la presentación del certificado de origen, que las unidades cumplan con ciertas condiciones físico-mecánicas y estándares de emisiones contaminantes, además de que no estén involucradas en procesos legales, no sean robadas o no hayan sido utilizadas para cometer un acto ilícito.

Un agente aduanal dedicado a la importación definitiva explicó que el actual decreto es el mismo desde el año 2011 porque el anterior gobierno federal prefirió extender la vigencia o dar prórroga cada año, mientras el actual gobierno federal extendió la vigencia de marzo de 2019 al último día de diciembre, por lo que podría repetir la decisión.

“No sabemos qué plan tiene el gobierno federal, si es dar otra prórroga o publicar un decreto totalmente nuevo, y es un asunto que interesa a los ciudadanos que quieren importar su vehículo americano y que no han logrado hacer el trámite”, expuso el entrevistado.

En Nuevo Laredo, las importaciones definitivas son atendidas por agentes aduanales directos o agentes aduanales asociados, quienes dominan todos los procedimientos que deben cumplirse ante funcionarios de la Aduana, explicaron.

Ciudadanos que buscan la importación definitiva de un vehículo usado originario de Estados Unidos deben pagar una serie de contribuciones, como el impuesto general de importación del 10 por ciento, junto a la tasa del IVA, el ISAN cuando se trata de un vehículo nuevo, el ISTUV y el DTA, explicó un agente aduanal dedicado a la importación definitiva de autos americanos usados.

Tramitadores aduanales opinaron que es más probable que el gobierno federal decida extender la vigencia del decreto y autorizar una prórroga, como lo hizo el anterior gobierno federal.

El decreto vigente permite la importación definitiva de autos usados originarios de Estados Unidos y Canadá, los modelos de 8 y 9 años anteriores pagan un 10 por ciento de impuestos, mientras el resto de los vehículos pagan un 50 por ciento de arancel, a partir de los modelos 2012 y anteriores.

Desde agosto del 2014, el anterior gobierno federal endureció las medidas para controlar por las aduanas de la frontera norte las importaciones definitivas de autos usados originarios de Estados Unidos, y al día de hoy se mantienen los mismos controles.