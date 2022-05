Respaldan Escuelas de Tiempo Completo

CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), así como de la Unicef y la organización Save The Children respaldaron la operación original del programa de Escuelas de Tiempo Completo, pues coadyuva a la reducción del rezago educativo, derivado de las jornadas ampliadas y del servicio de alimentación.

Durante el foro de la Cámara de Diputados para analizar las modificaciones a esa estrategia, destacaron que los planteles adheridos a dicha estrategia obtuvieron los mejores resultados en matemáticas y otras materia en la prueba Planea.

‘Se reconoció que el programa utilizaba los resultados de las evaluaciones externas para mejorar su gestión y desempeño, es decir, el uso de evidencia para mejorar su intervención’, explicó la directora ejecutiva de análisis de gasto federalizado, Zahí Martínez

Puntualizó que el programa de ETC dio prioridad a planteles de primaria y telesecundaria en situaciones de vulnerabilidad o altos niveles de deserción escolar y advirtió que en la prueba Planea 2015, las escuelas en donde se aplicaba la estrategia obtuvieron los mejores resultados en lenguaje y comunicación, mientras que en la prueba de 2017, una de cada dos secundarias incorporadas al programa tuvo mejores resultados en la misma categoría, además de matemáticas.

Por su parte, la directora ejecutiva de análisis de evidencia de Coneval, Janet Zamudio Chávez, advirtió que las zonas más beneficiadas con las ETC han sido las comunidades marginadas.

‘Los beneficios son más grandes cuando utilizamos sólo datos para localidades que tienen alta marginación. El programa tiene mayores efectos para aquellos niños que están en peores condiciones socioeconómicas’, dijo.

Expuso que en el nivel secundaria es donde se han encontrado mayores beneficios al otorgar el servicio de alimentación. Detalló que con ello se ha reducido el abandono escolar.

En otra mesa con autoridades internacionales y organizaciones, la jefa de Educación Unicef, Astrid Hollander, informó que durante el ciclo escolar 2017-2018 realizaron una evaluación específicamente del servicio de alimentación en las Escuelas de Tiempo Completo (ETC).

‘Encontramos que para más de 65% de los menores era su primer alimento del día, es decir, que si probablemente estos niños hubieran ido a otra escuela no hubieran comido, y si están pensando en el hambre es difícil que rindan’, comentó y calificó la estrategia de ‘muy buena’.

‘Vemos que el programa es bueno porque agrega nutrición y salud, esto es muy importante en el contexto mexicano donde tenemos un problema de mal nutrición que termina en obesidad; entonces, recibir una alimentación saludable puede contribuir a mejorar los hábitos saludables y la salud, además de optimizar logros de aprendizaje y rendimiento escolar’, indicó.

En tanto, Nancy Ramírez, directora nacional de Incidencia Política y Temas Globales de Save the Children, aseveró que ETC no sólo ha beneficiado a estudiantes, sino que a través de las jornadas ampliadas ha mejorado las oportunidades laborales de madres y padres de familia.

‘El programa ha representado una oportunidad para reducir las brechas de desigualdad, abatir el rezago educativo y ha demostrado que también disminuye los índices de violencia doméstica, así como la incorporación de las mujeres en el mercado laboral’, concluyó Ramírez.