Respaldan apoyo a su profesión

NUEVO LAREDO, TAM.- Médicos de la localidad ven con buenos ojos la iniciativa que está manejando el Congreso Local en cuanto a brindar seguridad al personal que trabaja en clínicas y hospitales, ello luego de que médicos y enfermeras han sido objeto de agresiones tanto físicas como verbales, por parte de familiares de pacientes con Covid-19.

El médico Jorge Pérez Santos, director del Hospital Materno Infantil, ubicado en González 5501 señaló que trabajadores de la salud se han visto vulnerables en ese sentido, por lo que la población debe estar agradecida porque a pesar de la contingencia, ellos no cesan en sus labores de atención médica.

“Porque a pesar de esta contingencia, los médicos o los trabajadores de la salud no se rajan ante esta situación, están arriesgando su vida, están arriesgando la vida de sus propias familias y aun así están de pie junto al paciente que así lo amerita”, dijo.

Añadió que está de acuerdo con esta iniciativa se sigan los protocolos para hacerla que sea verdad, y para que se aplique la ley a quienes caiga o infrinja en ese delito de agresión tanto verbal como física, donde también afanadores de hospitales y clínicas han sido víctimas de ese tipo de agresiones.

Reveló que lo menos que merece el personal d3dicado a la salud e3s recibir un trato digno y un reconocimiento a nivel mundial, y un respeto para todo los médicos y enfermeras que actualmente están al frente de este problema de salud que se tiene.

Indicó que es falta de conciencia de las personas que están actuando de esa manera en contra de médicos y enfermeras, ya que si ellos dejaran de colaborar con su profesión quien atendería a los pacientes que han sido afectados por el coronavirus.

Destacó que la mayoría de los médicos no se habían enfrentado a una pandemia de esta naturaleza, por lo que todos los días se tienen que retroalimentar de conocimientos nuevos con la única finalidad de ayudar a la ciudadanía y así terminar con esta pesadilla.

“Yo no quiero decir que somos héroes pero que simplemente me reservo el trato digno y un respeto hacia nuestra investidura, y no nomas hacia nosotros médicos y enfermeras, sino a todo el personal que trabaja en instituciones de salud deben ser reconocidos, respetados y queridos”, expresó.

Por último Pérez Santos mencionó que la población debe seguir elevando oraciones al Todo Poderoso para que los mantenga ilesos de contagiarse, y poder seguir al frente de esta enfermedad, mediante la cual se deben seguir tomando en cuenta todas las medidas preventivas para evitar contagios.