Respalda Hillary a Joe Biden rumbo a elección

WASHINGTON.- Hillary Clinton, la ex candidata presidencial demócrata, respaldó la candidatura de Joe Biden a la Casa Blanca el martes, como parte de los esfuerzos del Partido Demócrata para competir contra Donald Trump.

Clinton hizo su anuncio durante una campaña del ayuntamiento de Biden para discutir sobre el coronavirus y su efecto en las mujeres.

Sin mencionar a Trump por su nombre, Clinton atacó el manejo del Presidente republicano durante la pandemia y elogió la experiencia y el temperamento de Biden en comparación.

“Solo piense en la diferencia que haría en este momento si tuviéramos un Presidente que no solo escuchara la ciencia … sino que nos uniera ”, dijo Clinton, quien perdió la carrera presidencial de 2016 ante Trump.

“Piense en lo que significaría si tuviéramos un Presidente real, en lugar de un hombre que “hace el papel de uno en televisión”, continúo Clinton.

“Este es un momento en el que necesitamos un líder, un Presidente como Joe Biden”.

Varios líderes de todo el espectro ideológico del partido han expresado ya su respaldo a Biden, incluyendo incluyendo Obama, la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y el senador independiente Bernie Sanders, influyente político progresista.

El esposo de Hillary Clinton, el ex Presidente Bill Clinton, no ha respaldado públicamente aún a Biden y en general se ha mantenido al margen de la luz pública durante la era de Trump.

La rápida unificación desde las victorias de Biden en las primarias en marzo contrasta con lo sucedido hace cuatro años, cuando Clinton no consiguió ganar el respaldo de una porción significativa de la a la izquierda del electorado.

A little hint about who the surprise guest will be for @JoeBiden's 3pm ET town hall today:

(She's excited.) pic.twitter.com/iGHo6a6G1s

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) April 28, 2020