Resisten tortilleros a nuevos aumentos

Nuevo Laredo, Tam. – De acuerdo a Filadelfo Medellin Ayala, miembro activo de la Unión de Productores de Tortilla y Masa de Nuevo Laredo, empresarios de este rubro continúan absorbiendo los incrementos y los embates de la inflación, esto como muestra de agradecimiento a las familias de Nuevo Laredo, por su preferencia en consumir la masa y tortilla que se produce en la localidad.

“Sin duda sí hemos tenido muchos incrementos, tal vez no tanto en los insumos directos, pero sí en los indirectos como son refacciones, partes, etc. Sin embargo, en lo principal que es la harina y el gas, estos productos no se han disparado como esperábamos, ya que las harineras nos habían dicho que posiblemente en este mes tuviéramos un aumento, cosa que no se ha dado. Y, en lo que respecta al gas, el costo sube y baja, pero se mantiene dentro del rango de los 14 pesos, y por eso hemos aguantado el no subir el costo de la masa y tortilla”, mencionó Medellín Ayala.

“Vamos a tratar de mantenernos. Pero, dependiendo de la plática que tengamos a fin de mes con las personas de las harineras, si es que se dará el incremento como se había notificado, pues se los haremos saber. Por ello, agradecemos la preferencia de los neolaredenses y buscaremos seguir sosteniendo el costo”, comentó.

Para concluir dijo que el kilo de tortilla está entre 22 y 23 pesos, en los carros de perifoneo donde se venden paquetes de 700 a 800 gramos, se tiene un precio de 17 a 18 pesos, siendo estos costos que varían de acuerdo también al propietario del negocio.

Foto Feliciano Diéguez