Reseña: Apple Watch Series 7; hora de la grandeza

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando empecé a escribir reseñas de relojes inteligentes, no me interesaba mucho este tipo de gadgets, pero ahora soy cada vez más dependiente de ellos. Ofrecen herramientas prácticas, como buscar tu smartphone, darte una acceso simplificado a asistentes de voz y estar al tanto de tus notificaciones de una forma más discreta.

Desde hace un par de meses, mi muñeca ha estado cubierta por el Apple Watch Series 7, el nuevo dispositivo de la compañía de Cupertino, California, que presenta un ligero rediseño atractivo, con una pantalla Retina que reduce los biseles para extenderse, sin tener que ampliar las dimensiones del reloj.

Esta mejora se nota en primera instancia, pues la interfaz también ha sido optimizada para que la interacción sea intuitiva y precisa con esta pantalla más grande, que consecuentemente, también hace más cómoda la lectura.

La batería no presenta grandes mejoras respecto al modelo previo. Apple afirma que tiene una autonomía promedio de 18 horas, pero al no usar el reloj todo el día, a mí me duró cerca de un día y medio. La pantalla está siempre activa por defecto, pero si quieres prolongar un poco más la duración puedes inhabilitarla.

Lo que sí ha mejorado es la carga del reloj, que es casi un 33 por ciento más rápida, es decir que en lugar de tomarle más de hora y media, ahora una hora bastará para reponer su energía por completo. Algo que debes tomar en cuenta es que el cable cargador ahora tiene un extremo USB-C y si quieres recargar el wearable tendrás que adquirir un adaptador por separado o, si cuentas con ello, usar el puerto USB-C de tu computadora.

La correa que viene en el empaque es cómoda. En ningún momento me incomodó o irritó. Esto es algo muy bueno para las personas que hacen ejercicio, ya que el reloj además presenta una resistencia al agua de hasta 50 metros y cuenta con una certificación IP6X para resistir al polvo.

En cuestiones de salud y bienestar, además del sensor eléctrico de frecuencia cardiaca, también puede estimar los niveles de oxígeno en la sangre, monitorear tus hábitos de sueño, pero una de mis apps favoritas es Meditar, que cuenta con ejercicios de respiración para recuperar la tranquilidad en un día lleno de estrés, al emitir ligeras vibraciones que marcan el ritmo sin que tengas que ver la pantalla del reloj.

Para las actividades deportivas, el Apple Watch Series 7 da seguimiento a ejercicios como correr, nadar, al hacer repeticiones con escaladoras, remos, yoga, tai chi y hasta pilates o estiramientos. Una novedad es que para los ciclistas ahora el reloj detecta el pedaleo y si dejas de hacerlo, te hará una cordial invitación para que regreses al entrenamiento.

Si te caes en el trayecto, el sistema de Detección de Caídas fue optimizado para el ciclismo y otras disciplinas, así que tendrás la confianza de que el reloj contactará a alguien si así lo requieres. Afortunadamente, no me pasó, pero es bueno saber que está ese respaldo.

¡Lo mejor!

La interacción es mucho más cómoda con la pantalla más grande, al navegar en los menús y al usar la corona giratoria, puedes pasar de una app a la otra y tener una interacción fluida. Otro aspecto positivo es la carga rápida y, como pasó en la generación anterior, el smartwatch es muy completo en cuanto a funciones de salud, comunicación y localización.

Lo menos coo…l

Sería bueno que la autonomía fuera más prolongada, para disfrutar del reloj sin tener que llevar el cargador a todos lados. Por otro lado, sólo hay dos nuevas carátulas optimizadas para esta pantalla más grande. Otro aspecto que no me convenció es el extremo USB-C del cargador, ya que sólo mi laptop tiene un puerto de este tipo y no la enciendo todos los días.

Lo que hizo falta

Una de las novedades de este modelo es el aprovechamiento de la pantalla más grande. Entre las nuevas funciones está el teclado QWERTY para escribir, pero por ahora no está habilitado en México, así que tienes que hacer trazos de las letras en la pantalla, pero no siempre es la mejor opción con algunas cosas en español, como los signos de puntuación.

Conclusión

Apple Watch Series 7 presenta una pantalla más grande, vistosa y cómoda que mejora la interacción, sin embargo, su autonomía sigue sin ser la mejor y el diseño de su cable de carga podría implicar una inversión a algunos usuarios que tengan que comprar un adaptador de corriente. Por otro lado, aún no todas las funciones están disponibles fuera de EU, como el teclado QWERTY, que parece una práctica herramienta para responder mensajes.

Apple Watch Series 7

Desde: $10,000 en línea

Calificación: 4 estrellas de 5