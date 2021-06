Rescatan a hombre del patio trasero en su domicilio

El hombre no traía ninguna identificación, los vecinos señalaron que no saben su nombre, aunque vive en el domicilio

NUEVO LAREDO, TAM.- Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos rescataron a un hombre que estaba inconsciente, tirado en el patio trasero de su domicilio en el sector Centro de esta frontera.

El masculino de entre 40 a 45 años, fue trasladado al Hospital General de Zona “Solidaridad” donde quedó internado para una valoración médica completa, ya que se desconocen las causas por las que estaba inconsciente.

La tarde del viernes se reportó al 9-1-1 que en un domicilio localizado en la cuadra 1000 de la avenida Morelos, entre Mina y Gutiérrez, se encontraba una persona sin sentido en el patio trasero.

Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos fueron enviados al lugar y al entrar al lugar, encontraron al desconocido tirado boca arriba en el patio trasero de su vivienda, en el área usada para el lavado de ropa.

Vistiendo un short negro, playera café –muy sucia- y chanclas negras, el hombre fue valorado en el lugar por los paramédicos, no reaccionando a ningún estímulo y como estaba inconsciente se le traslado al hospital.

El hombre no traía ninguna identificación, los vecinos señalaron que no saben su nombre, aunque vive en el domicilio y como no hubo necesidad de entrar a la casa, se desconoce la identidad de la persona.